Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0193 RUR   0.0232 GBR   2.3709 TRY   0.2007

Цена на нефть

29.07 $/bbl   WTI 73.62 1.23 Brent 76.05 1.31

Погода в Баку

  ночь день

Внешняя политика 30.07.2021 18:42

Баку и Минск прорабатывают большое число проектов – премьер Беларуси

Беларусь и Азербайджан связывают крепкие узы партнерства, на стадии проработки находятся много проектов, заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко во время встречи с азербайджанским послом Латифом Гандиловым по случаю завершения его дипломатической миссии в Минске

"Между Беларусью и Азербайджаном существуют крепкие узы дружбы, партнерства, сотрудничества, которые подкрепляются не только словами, но и делами. У нас сложились очень хорошие показатели товарооборота: несмотря на пандемию, он вырос в 2020 году почти в 1,5 раза по сравнению с 2019 годом, а за пять месяцев 2021 года наблюдается рост практически в 2 раза. Очень много проектов находится в проработке. Азербайджанский бизнес активно работает в Беларуси», - сказал Головченко, передает БЕЛТА.

Гандилов, в свою очередь, также отметил, что товарооборот между двумя странами растет хорошими темпами. «Думаю, что в этом году мы выйдем на очень хорошую цифру. В области сельского хозяйства и продуктов питания у нас хорошо идет торговля, эта сфера составляет значительный удельный вес в общем объеме товарооборота. Развивается и сотрудничество в нефтяной отрасли», - добавил он.

Р.Ахмедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БЕЛАРУСЬ, СОТРУДНИЧЕСТВО


Похожие новости


Глава Миноборонпрома Азербайджана на выставке MILEX-2021 обсудит новые проекты Азербайджан в 1 кв. импортировал из Беларуси продукции АПК на $8 млн Баку будет использовать опыт Минска при создании агрогородков в Карабахе AZER N Agro стала дилером в Азербайджане сельхозтехники из Беларуси Министерства обороны Азербайджана и Беларуси утвердили план сотрудничества на 2021 год Алиев доволен отношениями Азербайджана и Беларуси в сфере ВТС

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]