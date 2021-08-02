США открыли доступ некоторым категориям афганцев к своей программе по приему беженцев - Госдеп

Госдепартамент США в понедельник объявил о предоставлении некоторым гражданам Афганистана и членам их семей доступа к американской Программе приема беженцев (USRAP).

"В свете возросшего уровня насилия со стороны "Талибана" администрация США работает над предоставлением определенным афганцам, в том числе тем, кто работал с Соединенными Штатами, возможности для переселения в качестве беженцев в Соединенные Штаты", - говорится в пресс-релизе, распространенном Госдепом.

Госдеп США уточняет, что доступ к программе открыт, в частности, гражданам Афганистана, "которые не достигли минимального срока службы для получения специальной иммиграционной визы, но которые работают или работали по найму у подрядных организаций в качестве местных сотрудников, переводчиков" для администрации США, сил США в Афганистане, Международных сил содействия безопасности, а также для миссии НАТО "Решительная поддержка". Кроме того, возможность переселения в США могут получить афганцы, которых наняли в Афганистане базирующиеся в США СМИ или неправительственные организации.

США в конце июля перевезли на американскую территорию группу афганцев, которые работали вместе с американскими военными в Афганистане, сообщало агентство Associated Press (AP). Таким образом, отмечало AP, Вашингтон в преддверии завершения вывода своего воинского контингента с афганской территории приступил к эвакуации из Афганистана местных жителей, работавших на американскую армию и не желающих оставаться на родине после ухода оттуда американских военных.

Администрация американского президента Джо Байдена назвала операцию по вывозу афганцев в США "Убежище союзников" ("Allies Refuge"). Операция получила широкую поддержку в Конгрессе от республиканцев и демократов.