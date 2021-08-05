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Министр обороны США может сделать вакцинацию против COVID-19 обязательной для всех действующих военных

Министр обороны США Ллойд Остин может на этой неделе запросить разрешение президента США Джо Байдена обязать всех военных, находящихся на действительной службе, пройти вакцинацию против COVID-19, сообщает телеканал CNN.

Остин "склоняется к тому, чтобы сделать вакцинацию против COVID-19 обязательной" для военнослужащих на действительной службе, заявил CNN представитель министерства обороны.

Если министр обороны примет окончательное решение о вакцинации, он сможет запросить разрешение президента на обязательную вакцинацию военных до того, как Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) полностью одобрит вакцины.

По словам нескольких официальных лиц, решение Пентагона и рекомендации о том, как действовать, могут быть приняты на этой неделе.

Президент США Джо Байден объявил 29 июля, что просит министерство обороны "изучить, как и когда" оно добавит вакцину против COVID-19 в список обязательных прививок для военных.

На прошлой неделе Байден объявил, что сотрудникам американских федеральных ведомств следует либо пройти вакцинацию от коронавируса COVID-19, либо - следовать на работе ряду мер предосторожности: носить маски на работе, соблюдать правила социального дистанцирования, а также - периодически сдавать тест на коронавирус.

В то же время Пентагон заявил, что новые требования будут применяться к военному и гражданскому персоналу министерства обороны, и что ведомство также рассматривает возможность добавления вакцины против COVID-19 в список необходимых для военнослужащих.

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Тэги: США, МИНОБОРОНЫ, КОРОНАВИРУС, ВАКЦИНАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]