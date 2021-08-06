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Транспорт и связь 06.08.2021 15:44

ГААД получит около 6 млн манатов на строительство автодороги в Гусарском районе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Гусар-Гайакянд-Аваран-Хюрял в Гусарском районе республики.

Текст распоряжения опубликован в пятницу на сайте главы государства.

Согласно распоряжению, Государственному агентству автомобильных дорог (ГААД) на строительство автодороги, соединяющей 4 населенных пункта с населением 8 тыс. человек, выделяется 5,6 млн манатов.

Средства на эти цели выделены из госбюджета на 2021 год в рамках государственных капвложений.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование, Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из данного распоряжения.

Э.Шафиев

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ДОРОГИ, ГУСАР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]