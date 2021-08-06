ГААД получит около 6 млн манатов на строительство автодороги в Гусарском районе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Гусар-Гайакянд-Аваран-Хюрял в Гусарском районе республики.

Текст распоряжения опубликован в пятницу на сайте главы государства.

Согласно распоряжению, Государственному агентству автомобильных дорог (ГААД) на строительство автодороги, соединяющей 4 населенных пункта с населением 8 тыс. человек, выделяется 5,6 млн манатов.

Средства на эти цели выделены из госбюджета на 2021 год в рамках государственных капвложений.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование, Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из данного распоряжения.

Э.Шафиев