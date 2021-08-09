Талибы захватили афганский город Сари-Пуль

Мятежники из движения "Талибан" взяли под контроль город Сари-Пуль - административный центр одноименной провинции на севере Афганистана, сообщает Associated Press со ссылкой на официальных лиц из этой провинции.
В сообщении указывается, что бои за город шли две недели. В итоге афганские силы безопасности отошли из Сари-Пуля, а местные проправительственные военизированные формирования - сдались талибам без боя.
В итоге талибы теперь контролируют не только город, но и всю провинцию Сари-Пуль.
Ранее в августе движение "Талибан" захватило город Зарандж (столица провинции Нимроз), город Шибарган (столица провинции Джаузджан) и город Талукан (провинция Тахар).
Кроме того, талибы ведут бои за город Кундуз (столицу одноименной провинции). В пятницу они подняли свой флаг над главной площадью города, однако бои еще продолжаются, отмечает Associated Press.
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