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Оборона 14.08.2021 22:43

Баку продолжит сотрудничать с Анкарой в сфере оборонпрома - президент Азербайджана

Баку продолжит активно взаимодействовать с Анкарой в сфере оборонной промышленности, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Конечно, современное вооружение, включая приобретенные у Турции беспилотники, существенно облегчили нашу работу (во время войны в Карабахе осенью 2020 года - ИФ). Но мы у Турции закупали не только беспилотники (Байрактары - ИФ), но и военные машины и др. военную технику", - сказал Алиев в интервью турецкому телеканалу CNN Turk , - сообщает "Интерфакс-Азербайджан".

По его словам, сотрудничество между Баку и Анкарой в сфере оборонпрома продолжается. "Оборонная промышленность Турции стремительно развивается и конечно же, мы из этого извлекаем выгоду и будем и дальше получать выгоду", - добавил Алиев.

A.Aзизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ТУРЦИЯ, ОБОРОНА, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]