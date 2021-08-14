Баку продолжит сотрудничать с Анкарой в сфере оборонпрома - президент Азербайджана

Баку продолжит активно взаимодействовать с Анкарой в сфере оборонной промышленности, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Конечно, современное вооружение, включая приобретенные у Турции беспилотники, существенно облегчили нашу работу (во время войны в Карабахе осенью 2020 года - ИФ). Но мы у Турции закупали не только беспилотники (Байрактары - ИФ), но и военные машины и др. военную технику", - сказал Алиев в интервью турецкому телеканалу CNN Turk , - сообщает "Интерфакс-Азербайджан".

По его словам, сотрудничество между Баку и Анкарой в сфере оборонпрома продолжается. "Оборонная промышленность Турции стремительно развивается и конечно же, мы из этого извлекаем выгоду и будем и дальше получать выгоду", - добавил Алиев.

A.Aзизов