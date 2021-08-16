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Дальнее зарубежье 16.08.2021 19:10

Талибы надеются скоро объявить результаты переговоров о будущем правительстве Афганистана

Мятежники из движения "Талибан" заявили, что проводят в Дохе переговоры по поводу формирования нового правительства страны и надеются скоро объявить о результатах этих контактов, сообщает телеканал Tolo News.

Представитель талибов пояснил телеканалу, что движение контактирует с афганскими политическими силами и с мировым сообществом по данной теме.

"Толо-ньюс" отмечает, что талибы обсуждают "будущее правительство, в том числе его структуру и название".

Силы движения "Талибан", вошедшие в воскресенье в Кабул и занявшие президентскую резиденцию, заявили, что освободили Афганистан и считают войну, которую они вели, завершенной.

Между тем США и другие западные страны ведут эвакуацию сограждан из Афганистана.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: АФГАНИСТАН, ТАЛИБЫ, ПРАВИТЕЛЬСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]