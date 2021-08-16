Талибы надеются скоро объявить результаты переговоров о будущем правительстве Афганистана

Мятежники из движения "Талибан" заявили, что проводят в Дохе переговоры по поводу формирования нового правительства страны и надеются скоро объявить о результатах этих контактов, сообщает телеканал Tolo News.

Представитель талибов пояснил телеканалу, что движение контактирует с афганскими политическими силами и с мировым сообществом по данной теме.

"Толо-ньюс" отмечает, что талибы обсуждают "будущее правительство, в том числе его структуру и название".

Силы движения "Талибан", вошедшие в воскресенье в Кабул и занявшие президентскую резиденцию, заявили, что освободили Афганистан и считают войну, которую они вели, завершенной.

Между тем США и другие западные страны ведут эвакуацию сограждан из Афганистана.