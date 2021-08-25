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Здравоохранение 25.08.2021 14:08

Темпы распространения COVID-19 в мире стабилизировались - ВОЗ

Темпы распространения коронавирусной инфекции в мире, увеличивавшиеся на протяжении последних двух месяцев, сейчас начали стабилизироваться на отметке около 4,5 млн новых случаев в неделю, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) во вторник.

Так, за неделю с 16 по 22 августа по всему миру было зарегистрировано примерно 4,5 млн новых случаев заражения коронавирусом. На прошлой неделе было зарегистрировано более 4,4 млн случаев. В ВОЗ заявили, что это говорит о том, что количество новых еженедельных случаев, вероятно, выходит на стабильный уровень после роста в течение почти двух месяцев.

Количество смертей от заболевания по всему миру так же не сильно превысило цифры предыдущей недели и составило более 68 тыс. смертей против более 66 тыс. смертей, зарегистрированных на неделе с 9 по 15 августа.

За весь период пандемии уже зарегистрировано около 214 млн случаев заражения коронавирусом COVID-19 и более 4,4 млн смертей от последствий заражения.

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Тэги: МИР, ВОЗ, КОРОНАВИРУС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]