Иностранцы в Азербайджане сократили в январе-июле операции с банковскими картами на 5%

Иностранные граждане, посетившие Азербайджан в январе-июле 2021 года, осуществили операций посредством банковских карт на сумму 288,2 млн манатов ($169,5 млн), отмечается в данных Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

По сравнению с январем-июлем 2020 года объем проведенных операций сократился на 5,1%, сообщает "Интерфакс-Азербайджан".

В январе объем проведенных операций составил 25 млн манатов, в феврале - 25,5 млн манатов, в марте - 33,4 млн манатов, в апреле - 28,3 млн манатов, в мае - 32,6 млн манатов, в июне - 48,3 млн манатов, в июле - 95,1 млн манатов.

По итогам 2020 года иностранные туристы в Азербайджане совершили операций посредством банковских карт на сумму 430,2 млн манатов ($253,1 млн), что на 65,8% меньше чем в 2019 году. Данный спад был связан с ограничениями по COVID-19.

Б.Рустамбеков