Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0091 RUR   0.0231 GBR   2.3426 TRY   0.2028

Цена на нефть

30.08 $/bbl   WTI 69.21 0.47 Brent 73.41 0.71

Погода в Баку

  ночь день

Туризм 31.08.2021 14:09

Иностранцы в Азербайджане сократили в январе-июле операции с банковскими картами на 5%

Иностранные граждане, посетившие Азербайджан в январе-июле 2021 года, осуществили операций посредством банковских карт на сумму 288,2 млн манатов ($169,5 млн), отмечается в данных Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

По сравнению с январем-июлем 2020 года объем проведенных операций сократился на 5,1%, сообщает "Интерфакс-Азербайджан".

В январе объем проведенных операций составил 25 млн манатов, в феврале - 25,5 млн манатов, в марте - 33,4 млн манатов, в апреле - 28,3 млн манатов, в мае - 32,6 млн манатов, в июне - 48,3 млн манатов, в июле - 95,1 млн манатов.

По итогам 2020 года иностранные туристы в Азербайджане совершили операций посредством банковских карт на сумму 430,2 млн манатов ($253,1 млн), что на 65,8% меньше чем в 2019 году. Данный спад был связан с ограничениями по COVID-19.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КАРТЫ, ОПЕРАЦИИ


Похожие новости


Иностранцы в Азербайджане сократили в январе-мае операции с банковскими картами на 43% Иностранцы в Азербайджане сократили в январе-апреле операции с банковскими картами на 52% Иностранные граждане в Азербайджане сократили в I квартале операции с банковскими картами на 60,4% Объем операций с банковскими картами в Азербайджане в I квартале вырос на 17,3% Иностранные туристы в Азербайджане сократили в 2020г операции с банковскими картами на 65,8% Иностранные туристы в Азербайджане в январе-феврале 2019г совершили операций посредством банковских карт на 174 млн манатов

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]