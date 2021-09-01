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Дальнее зарубежье 01.09.2021 15:31

Талибы на 90-95% завершили формирование нового правительства, в ближайшие дни объявят о завершении процесса

Захватившее Афганистан движение "Талибан" заявило, что формирование нового правительства страны находится на финальных стадиях, в следующие несколько дней объявят о результатах процесса, сообщает телеканал "аль-Джазира".

"Правительство будет сформировано в течение следующих нескольких дней", - заявил телеканалу один из лидеров "Талибана" Анас Хаккани.

"Мы завершили (процесс - ИФ) на 90-95%, и объявим об окончательном результате в следующие дни", - уточнил Хаккани.

Ранее в среду информагентство Khaama со ссылкой на источники в движении "Талибан" сообщило, что известны первые назначения талибов.

"Согласно этим источникам, мулла Абдул Гани Барадар был назначен министром иностранных дел, мулла Якуб, сын основателя талибов, был назначен министром обороны, а Халифа Хаккани, сын Джалалуддина Хаккани, основателя террористической сети "Хаккани", был назначен министром внутренних дел", - говорится в сообщении.

Ранее пресс-секретарь движения Забиулла Муджахид сообщил в твиттере, что в Кандагаре под председательством лидера движения Хайбатуллы Ахундзада в течение трех дней заседал руководящий совет "Талибана", "обсуждались политические, социальные и экономические вопросы", в том числе и касающиеся будущего правительства.

Накануне сообщалось, что движение "Талибан" завершило переговоры по формированию правительства в стране. Как отмечалось, талибы намерены объявить о составе нового правительства Афганистана до конца этой недели.

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Тэги: АФГАНИСТАН, ТАЛИБЫ, ПРАВИТЕЛЬСТВО, ФОРМИРОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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