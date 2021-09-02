США на год продлили запрет на поездки в КНДР

Госдеп США продлил запрет на поездки американских граждан в Северную Корею еще на год, сообщает агентство Associated Press.

"Государственный департамент определил, что для граждан США по-прежнему существует серьезный риск ареста и длительного содержания под стражей, представляющий непосредственную угрозу их физической безопасности", - говорится в уведомлении госдепа, опубликованном на сайте официального журнала Федерального правительства США.

"Соответственно, все паспорта США остаются недействительными для поездок в КНДР, по КНДР или через страну, если они специально не подтверждены для таких поездок", - отмечается в сообщении.

Уточняется, что продление ограничения на поездки в КНДР истекает 31 августа 2022 года, если не будет продлено или отменено госсекретарем США ранее.

Запрет впервые был введен в 2017 году тогдашним госсекретарем Рексом Тиллерсоном после кончины в США американского студента Отто Уормбиера, который заболел, отбывая заключение в северокорейской тюрьме, и после этого в состоянии комы был выслан на родину, где скончался вскоре после возвращения.