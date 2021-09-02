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Дальнее зарубежье 02.09.2021 10:45

США на год продлили запрет на поездки в КНДР

Госдеп США продлил запрет на поездки американских граждан в Северную Корею еще на год, сообщает агентство Associated Press.

"Государственный департамент определил, что для граждан США по-прежнему существует серьезный риск ареста и длительного содержания под стражей, представляющий непосредственную угрозу их физической безопасности", - говорится в уведомлении госдепа, опубликованном на сайте официального журнала Федерального правительства США.

"Соответственно, все паспорта США остаются недействительными для поездок в КНДР, по КНДР или через страну, если они специально не подтверждены для таких поездок", - отмечается в сообщении.

Уточняется, что продление ограничения на поездки в КНДР истекает 31 августа 2022 года, если не будет продлено или отменено госсекретарем США ранее.

Запрет впервые был введен в 2017 году тогдашним госсекретарем Рексом Тиллерсоном после кончины в США американского студента Отто Уормбиера, который заболел, отбывая заключение в северокорейской тюрьме, и после этого в состоянии комы был выслан на родину, где скончался вскоре после возвращения.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, КНДР, ПОЕЗДКИ, ЗАПРЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]