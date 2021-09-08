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Регион 08.09.2021 11:45

Пашинян заявил о готовности начать диалог по развитию региональных коммуникаций

Премьер-министр Армении Никол Пашинян высказался за открытие всех региональных коммуникаций в регионе.

"Углубление или нормализация отношений с приграничными странами являются важным направлением внешней повестки правительства Армении. Недавно я посетил Иран, сегодня отправлюсь в Грузию. В повестке обсуждений с Ираном и Грузией существенную роль играет тема развития региональных коммуникаций. В этом контексте придаю важность проекту Север-Юг, который связывает нашу границу с Ираном с нашей границей с Грузией", - сказал Пашинян на заседании правительства в среду.

По его словам, для Армении "чрезвычайно важно установление железнодорожной связи с Россией и Ираном".

"Для решения этого вопроса трехсторонняя комиссия Армении, России и Азербайджана обсуждает вопрос открытия коммуникаций. Мы решительны приложить усилия на достижение конкретных результатов. Осознаем, что Азербайджан, в свою очередь, ожидает получить связь с Нахчываном. Мы настроены восстановить мирный процесс с Азербайджаном в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ. Придаю важность процессу демаркации и делимитации с Азербайджаном, и мы продолжаем работать по созданию необходимых для этого условий ", - отметил Пашинян.

Он отметил, что "речь идет о превращении нашего региона в перекресток, связывающий запад с востоком и север с югом".

"С радостью должен констатировать, что содействовать этому процессу публично выразила готовность Россия. ЕС, Франция, США также заинтересованы в этом процессе. Заинтересованы в развитии региональных коммуникаций также Индия и Китай", - указал Пашинян.

По его словам, стабильность и мир региона является долгосрочной стратегией армянской стороны.

"Мы считаем себя ответственными для решения этой задачи. Армения готова приложить соответствующие усилия", - сказал премьер-министр.

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Тэги: АРМЕНИЯ, РЕГИОН, КОММУНИКАЦИИ, ОТКРЫТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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