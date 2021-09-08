Пашинян заявил о готовности начать диалог по развитию региональных коммуникаций

Премьер-министр Армении Никол Пашинян высказался за открытие всех региональных коммуникаций в регионе.
"Углубление или нормализация отношений с приграничными странами являются важным направлением внешней повестки правительства Армении. Недавно я посетил Иран, сегодня отправлюсь в Грузию. В повестке обсуждений с Ираном и Грузией существенную роль играет тема развития региональных коммуникаций. В этом контексте придаю важность проекту Север-Юг, который связывает нашу границу с Ираном с нашей границей с Грузией", - сказал Пашинян на заседании правительства в среду.
По его словам, для Армении "чрезвычайно важно установление железнодорожной связи с Россией и Ираном".
"Для решения этого вопроса трехсторонняя комиссия Армении, России и Азербайджана обсуждает вопрос открытия коммуникаций. Мы решительны приложить усилия на достижение конкретных результатов. Осознаем, что Азербайджан, в свою очередь, ожидает получить связь с Нахчываном. Мы настроены восстановить мирный процесс с Азербайджаном в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ. Придаю важность процессу демаркации и делимитации с Азербайджаном, и мы продолжаем работать по созданию необходимых для этого условий ", - отметил Пашинян.
Он отметил, что "речь идет о превращении нашего региона в перекресток, связывающий запад с востоком и север с югом".
"С радостью должен констатировать, что содействовать этому процессу публично выразила готовность Россия. ЕС, Франция, США также заинтересованы в этом процессе. Заинтересованы в развитии региональных коммуникаций также Индия и Китай", - указал Пашинян.
По его словам, стабильность и мир региона является долгосрочной стратегией армянской стороны.
"Мы считаем себя ответственными для решения этой задачи. Армения готова приложить соответствующие усилия", - сказал премьер-министр.
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