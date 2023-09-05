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Регион 05.09.2023 11:23

В Ереване не согласны с тем, что Армения является антироссийским инструментом на Южном Кавказе

Армения не является антироссийским инструментом по ее вытеснению из региона Южного Кавказа, заявил вице-спикер парламента республики Рубен Рубинян.

"Нет логики в утверждении о том, что Армения является антироссийским инструментом. Нет ни одного факта, свидетельствующего об этом, и не может быть какого-либо достоверного анализа, свидетельствующего об этом", - сказал Рубинян в эфире Общественного телевидения Армении.

Он отметил, что Армения всегда ставила себя вне геополитических столкновений и выполняла все свои союзнические обязательства.

"Необходимости в восстановлении отношений с Россией нет, поскольку армяно-российские отношения не были нарушены", - заявил Рубинян.

Вчера российский дипломатический источник заявил, что "Россию пытаются искусственно вытеснить с Южного Кавказа, причем используя Ереван как средство реализации данной цели".

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Тэги: АРМЕНИЯ, РОССИЯ, РЕГИОН


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