В Ереване не согласны с тем, что Армения является антироссийским инструментом на Южном Кавказе

Армения не является антироссийским инструментом по ее вытеснению из региона Южного Кавказа, заявил вице-спикер парламента республики Рубен Рубинян.
"Нет логики в утверждении о том, что Армения является антироссийским инструментом. Нет ни одного факта, свидетельствующего об этом, и не может быть какого-либо достоверного анализа, свидетельствующего об этом", - сказал Рубинян в эфире Общественного телевидения Армении.
Он отметил, что Армения всегда ставила себя вне геополитических столкновений и выполняла все свои союзнические обязательства.
"Необходимости в восстановлении отношений с Россией нет, поскольку армяно-российские отношения не были нарушены", - заявил Рубинян.
Вчера российский дипломатический источник заявил, что "Россию пытаются искусственно вытеснить с Южного Кавказа, причем используя Ереван как средство реализации данной цели".
МВД Беларуси и Азербайджана имеют все условия для наращивания потенциала сотрудничества – Корзюк
Анкара назначила нового военного атташе в Азербайджане
Байрамов обсудил с еврокомиссаром Вархели отношения Азербайджана и ЕС и ситуацию на Южном Кавказе
Экспорт зерна из РФ в 2023/2024 сельхозгоду может превысить рекорд прошлого сезона
Мировые цены на пшеницу продолжат плавный рост
Банки в Азербайджане на валютном аукционе во вторник приобрели $41 млн
Госагентство ОМС направит 30 млн манатов на закупку лекарств для медучреждений
Центральная больница Хачмазского района направит 763 тыс. манатов на капремонт нежилых зданий
АИКГФ предлагает гражданам Азербайджана в аренду еще 268 квартир с правом выкупа
На ремонт дорог в Хырдалане направят около 1,3 млн манатов
ИВ Гахского района направит 700 тыс. манатов на ремонт дорог
Азерсу направит около 16 млн манатов на улучшение водоснабжения 17 н.п. в двух районах Азербайджана
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Yelo Bank поддержал программу "Самозанятость"
AccessBank является членом международного Центра Микрофинансирования!
Банк Республика запустил кампанию по микрокредитам «Золотая осень - Ноль процентов»
В марте 2024 года в Баку пройдет Водная Неделя
В Баку осенью 2024 года пройдет международная оборонная выставка ADEX
В Азербайджане в 2024г пройдет халяльный бизнес и туристический форум
Провал «Голодных игр по-армянски» в политическом прокате
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС