Боррель положительно оценивает сотрудничество с РФ по иранскому атому, обеспокоен российским присутствием в ЦАР

Сотрудничество ЕС с Россией по иранской ядерной проблеме проходит конструктивно, заявил во вторник глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

"В том, что касается иранского соглашения по атому, то я должен признать, что Россия играет конструктивную роль", - сказал он на слушаниях в Европейском парламенте.

Среди других международных тем, по которым он считает важным сотрудничество с Москвой, Боррель назвал, в частности, Ливию, "в которой есть российское присутствие".

"Российское присутствие все больше заметно в ЦАР, что вызывает тревогу", - добавил глава дипломатии ЕС.

Еще одной важной темы для контактов с РФ он считает Афганистан.