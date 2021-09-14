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Дальнее зарубежье 14.09.2021 21:08

Боррель положительно оценивает сотрудничество с РФ по иранскому атому, обеспокоен российским присутствием в ЦАР

Сотрудничество ЕС с Россией по иранской ядерной проблеме проходит конструктивно, заявил во вторник глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

"В том, что касается иранского соглашения по атому, то я должен признать, что Россия играет конструктивную роль", - сказал он на слушаниях в Европейском парламенте.

Среди других международных тем, по которым он считает важным сотрудничество с Москвой, Боррель назвал, в частности, Ливию, "в которой есть российское присутствие".

"Российское присутствие все больше заметно в ЦАР, что вызывает тревогу", - добавил глава дипломатии ЕС.

Еще одной важной темы для контактов с РФ он считает Афганистан.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЕС, РОССИЯ, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]