Азербайджан увеличил в январе-августе производство электроэнергии на 7%

Производство электроэнергии в Азербайджане по итогам января-августа 2021 года увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7,2% - до 17 млрд 467,8 млн кВт/час, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомитете по статистике.

По данным комитета, объем производства товарной электроэнергии составил 16 млрд 936,8 млн кВт/час (рост на 7,5%).

При этом, на ТЭС в Азербайджане произведено 15 млрд 897,2 млн кВт/час (рост на 7,2%), на гидроэлектростанциях - 945 млн кВт/час (рост на 14,3%).

На ветряных электростанциях выработано 57,2 млн кВт/час (спад на 16,9%), на солнечных – 37,4 млн кВт/час (рост на 16,1%).

Производство электроэнергии в Азербайджане по итогам 2020 года по сравнению с 2019 годом сократилось на 1,1% - до 25 млрд 811,2 млн кВт/час.

Н.Аббасова