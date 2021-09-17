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ТЭК 17.09.2021 11:29

Азербайджан увеличил в январе-августе производство электроэнергии на 7%

Производство электроэнергии в Азербайджане по итогам января-августа 2021 года увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7,2% - до 17 млрд 467,8 млн кВт/час, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомитете по статистике.

По данным комитета, объем производства товарной электроэнергии составил 16 млрд 936,8 млн кВт/час (рост на 7,5%).

При этом, на ТЭС в Азербайджане произведено 15 млрд 897,2 млн кВт/час (рост на 7,2%), на гидроэлектростанциях - 945 млн кВт/час (рост на 14,3%).

На ветряных электростанциях выработано 57,2 млн кВт/час (спад на 16,9%), на солнечных – 37,4 млн кВт/час (рост на 16,1%).

Производство электроэнергии в Азербайджане по итогам 2020 года по сравнению с 2019 годом сократилось на 1,1% - до 25 млрд 811,2 млн кВт/час.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ, ПРОИЗВОДСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]