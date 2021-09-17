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Макроэкономика 17.09.2021 18:12

Валютные резервы Азербайджана превысили $53 млрд - ЦБ

Стратегические валютные резервы Азербайджана в январе-августе 2021 года увеличились на 4,8% - до $53,2 млрд, сообщает Центробанк.

Как передает «Интерфакс-Азербайджан», по данным ЦБА, рост резервов обусловлен позитивными тенденциями, в том числе, на нефтяном рынке. В частности, с начала текущего года средняя цена на нефть марки Brent составила $67 за баррель.

«В результате в первом полугодии 2021 года профицит платежного баланса Азербайджана составил $1,9 млрд или 8% ВВП. За счет профицита счета текущих операций, стратегические валютные резервы Азербайджана за 8 месяцев увеличились на 4,8% или на $2,4 млрд - до $53,2 млрд», - подчеркивает ЦБА.

ЦБ отмечает, что за 8 месяцев резервы банка увеличились на 10,6% - до $7 млрд. «Рост резервов банка связан с поступлениями от Международного валютного фонда в результате перераспределения квот», - говорится в заявлении ЦБА.

Стратегические валютные резервы Азербайджана формируются из резервов ЦБА, активов Государственного нефтяного фонда и казначейских средств министерства финансов.

Пикового уровня в $53,7 млрд валютные резервы Азербайджана составляли на 1 октября 2014 года. В четвертом квартале 2014 года начался процесс сокращения валютных резервов, который продолжился в 2015-2016гг в связи с тем, что они направлялись на поддержание курса национальной валюты. С 2017 года возобновился рост валютных резервов, который продолжается в 2018-2021гг.

А.Азизов

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Тэги: ВАЛЮТА, РЕЗЕРВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]