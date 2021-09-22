Число новых еженедельных случаев заболевания COVID-19 по всему миру уменьшается - ВОЗ

Количество новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, фиксируемых еженедельно по всему миру, уменьшается, заявила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в еженедельном эпидемиологическом обновлении.
Согласно информации ВОЗ, за неделю с 13 по 19 сентября было выявлено более 3,6 млн новых случаев заражения COVID-19. Это почти на 400 тыс. меньше, чем за прошлую неделю.
Сильнее всего число новых выявляемых случаев снизилось в странах Ближнего Востока (на 22%) и в Юго-Восточной Азии (на 16%).
Больше всего новых случаев COVID-19 было зафиксировано в США, Индии, Великобритании, Турции и на Филиппинах.
Штамм коронавируса "дельта" теперь присутствует в 185 странах.
Также несколько снизилось число еженедельно фиксируемых смертей среди заразившихся COVID-19, оно уменьшилось с 62 тыс. за до 60 тыс. по сравнению с прошлой неделей. В Юго-Восточной Азии число новых смертей упало на 30%, однако в западной части Тихоокеанского региона был зафиксирован рост числа смертей на 7%.
За весь период пандемии в мире было выявлено около 228 млн случаев заражения коронавирусом и более 4,6 млн смертей от последствий заражения.
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