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Оборона 11.10.2021 18:33

Баку и Белград договорились о военно-техническом сотрудничестве

Министр оборонной промышленности Азербайджана Мадат Гулиев в понедельник в Белграде провел встречу с министром обороны Сербии Небойшей Стефановичем.

"Делегация министерства оборонной промышленности Азербайджана во главе с Гулиевым в Белграде принимает участие в выставке вооружения и военной техники "Партнер-2021", организованной министерством обороны Сербии. В первый день выставки Гулиев провел встречу со Стефановичем. В ходе встречи министры подписали "Соглашение о военно-техническом сотрудничестве между правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Сербия"", - говорится в сообщении азербайджанского министерства оборонной промышленности.

По данным ведомства, в ходе визита в Белград Гулиев также встретился с главой оборонно-промышленного комплекса "Югоимпорт" Югославом Петковичем. "На встрече обсуждалось текущее состояние военно-технических отношений между двумя странами и перспективы дальнейшего сотрудничества", - говорится в информации.

Выставка "Партнер-2021" проводится министерством обороны Сербии раз в два года. На выставке представлены вооружение и военная техника, артиллерийские и ракетные системы, современное огнестрельное оружие, боеприпасы, бронетехника, самолеты, средства специальной защиты, различные типы тренажеров и другая военная продукция различных стран мира.

Выставка "Партнер-2021" открылась 11 октября и продлится до 14 октября.

Н.Аббасова

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, СЕРБИЯ, ВТС, ДОГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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