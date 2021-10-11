Баку и Белград договорились о военно-техническом сотрудничестве

Министр оборонной промышленности Азербайджана Мадат Гулиев в понедельник в Белграде провел встречу с министром обороны Сербии Небойшей Стефановичем.
"Делегация министерства оборонной промышленности Азербайджана во главе с Гулиевым в Белграде принимает участие в выставке вооружения и военной техники "Партнер-2021", организованной министерством обороны Сербии. В первый день выставки Гулиев провел встречу со Стефановичем. В ходе встречи министры подписали "Соглашение о военно-техническом сотрудничестве между правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Сербия"", - говорится в сообщении азербайджанского министерства оборонной промышленности.
По данным ведомства, в ходе визита в Белград Гулиев также встретился с главой оборонно-промышленного комплекса "Югоимпорт" Югославом Петковичем. "На встрече обсуждалось текущее состояние военно-технических отношений между двумя странами и перспективы дальнейшего сотрудничества", - говорится в информации.
Выставка "Партнер-2021" проводится министерством обороны Сербии раз в два года. На выставке представлены вооружение и военная техника, артиллерийские и ракетные системы, современное огнестрельное оружие, боеприпасы, бронетехника, самолеты, средства специальной защиты, различные типы тренажеров и другая военная продукция различных стран мира.
Выставка "Партнер-2021" открылась 11 октября и продлится до 14 октября.
Н.Аббасова
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