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ТЭК 13.10.2021 18:05

В Еврокомиссии продолжат контакты со странами-экспортерами энергоносителей для наращивания поставок

Еврокомиссия будет продолжать диалог с иностранными партнерами, чтобы постараться добиться дополнительных поставок энергоносителей, заявила в среду еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон.

"Мы продолжим контакты с иностранными партнерами, чтобы добиваться достаточных поставок", - сказала она на пресс-конференции, посвященной рекомендациям Еврокомиссии по решению проблемы высоких цен на энергоносители.

Симсон напомнила, что в Еврокомиссии приветствуют готовность Норвегии увеличить поставки энергоносителей в ЕС.

Вместе с тем, Симсон отметила, что в целом работа над решением проблемы высоких цен на энергию должна, прежде всего, идти на уровне отдельных государств ЕС. "У каждой страны своя специфика, свои особенности в том, что касается использования разных видов энергоносителей", - пояснила она.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЕС, ЭНЕРГЕТИКА, ПОСТАВКИ, КОНТАКТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]