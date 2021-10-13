В Еврокомиссии продолжат контакты со странами-экспортерами энергоносителей для наращивания поставок

Еврокомиссия будет продолжать диалог с иностранными партнерами, чтобы постараться добиться дополнительных поставок энергоносителей, заявила в среду еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон.

"Мы продолжим контакты с иностранными партнерами, чтобы добиваться достаточных поставок", - сказала она на пресс-конференции, посвященной рекомендациям Еврокомиссии по решению проблемы высоких цен на энергоносители.

Симсон напомнила, что в Еврокомиссии приветствуют готовность Норвегии увеличить поставки энергоносителей в ЕС.

Вместе с тем, Симсон отметила, что в целом работа над решением проблемы высоких цен на энергию должна, прежде всего, идти на уровне отдельных государств ЕС. "У каждой страны своя специфика, свои особенности в том, что касается использования разных видов энергоносителей", - пояснила она.