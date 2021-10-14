Организаторы акции оппозиции в Тбилиси обещают участие в ней сотен тысяч сторонников Саакашвили

Организаторы акции оппозиционной партии "Единое национальное движение" на площади Свободы в Тбилиси заявили, что в ближайший час на площади и близлежащих улицах будут сотни тысяч их сторонников, требующих освобождения из тюрьмы бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили.

Телеканалы показывают передвижение автоколонн с оппозиционерами. В городах Рустави и Самтредиа автоколонны молодые люди забросали яйцами и вениками, символом правления Саакашвили, однако серьезных инцидентов не было.

Организаторы акции сообщили журналистам, что будут и сюрпризы, одним из которых станет обращение Саакашвили к собравшимся гражданам.

В Тбилиси мобилизованы полицейские подразделения. В зданиях парламента и Гоканцелярии размещены сотни полицейские и спецназ.

Экс-президент Грузии, ныне гражданин Украины Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси. В настоящее время Саакашвили находится в тюрьме в городе Рустави. В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными. Он объявил голодовку.