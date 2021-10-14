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Регион 14.10.2021 17:08

Организаторы акции оппозиции в Тбилиси обещают участие в ней сотен тысяч сторонников Саакашвили

Организаторы акции оппозиционной партии "Единое национальное движение" на площади Свободы в Тбилиси заявили, что в ближайший час на площади и близлежащих улицах будут сотни тысяч их сторонников, требующих освобождения из тюрьмы бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили.

Телеканалы показывают передвижение автоколонн с оппозиционерами. В городах Рустави и Самтредиа автоколонны молодые люди забросали яйцами и вениками, символом правления Саакашвили, однако серьезных инцидентов не было.

Организаторы акции сообщили журналистам, что будут и сюрпризы, одним из которых станет обращение Саакашвили к собравшимся гражданам.

В Тбилиси мобилизованы полицейские подразделения. В зданиях парламента и Гоканцелярии размещены сотни полицейские и спецназ.

Экс-президент Грузии, ныне гражданин Украины Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси. В настоящее время Саакашвили находится в тюрьме в городе Рустави. В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными. Он объявил голодовку.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ОППОЗИЦИЯ, СААКАШВИЛИ, АКЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]