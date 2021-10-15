Турция до 2025г получит из Азербайджана дополнительно 11 млрд кубометров газа

Азербайджан и Турция подписали новое соглашение о купле-продаже азербайджанского газа по Южно-Кавказской трубопроводной магистрали (ЮКТМ, Баку-Тбилиси-Эрзурум), заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез.
«Переговоры по удовлетворению спроса на природный газ, который может возрасти с приближением зимы, продвигаются положительно. С Азербайджаном подписано дополнительное соглашение о купле-продаже - до конца 2024 года - 11 млрд кубометров природного газа по трубопроводу Баку-Тбилиси-Эрзурум», - заявил Донмез агентству «Анадолу».
Информированный источник в правительстве Азербайджана, в свою очередь, подтвердил агентству «Интерфакс-Азербайджан» подписание нового контракта с Турцией.
«С Турцией в настоящее время действует контракт на поставку в рамках Стадии-2 разработки месторождения Шах-Дениз 6 млрд кубометров газа в год. В дополнении к нему, подписан новый контракт, который предусматривает поставки до конца 2024 года (2021-2024гг) ежегодно 3,5 млрд кубометров газа в год со Стадии-1 Шах-Дениз», - сообщил источник.
Накануне министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов заявил, что с учетом нового контракта суммарные поставки газа из Азербайджана в Турцию составят 9,5 млрд кубометров в год.
Как сообщалось, до 16 апреля 2021 года поставки азербайджанского газа в Турцию осуществлялись по контрактам в рамках Стадии-1 и Стадии-2 разработки месторождения Шах-Дениз. Однако, с 16 апреля срок договора с BOTAS на куплю-продажу газа по Стадии-1 истек и поставки осуществлялись только по контракту в рамках Стадии-2.
Азербайджан в 2020 году экспортировал в Турцию 11 млрд 547,99 млн кубометров газа с месторождения Шах-Дениз (рост на 20,5%).
Контракт на разработку месторождения Шах-Дениз был подписан в Баку 4 июня 1996 года и ратифицирован Милли Меджлисом 17 октября того же года. Участниками проекта "Шах-Дениз" являются: BP (оператор, 28,8%), Petronas (15,5%), SOCAR (16,7%), "ЛУКОЙЛ" (10%), NICO (10%), TPAO (19%).
Н.Аббасова
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