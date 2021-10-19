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СНГ 19.10.2021 20:23

Разрыв отношений России и НАТО ничем не чреват, поскольку разрывать нечего - Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию в отношениях России с НАТО, высказав мнение, что ухудшить их невозможно по причине отсутствия.

Журналисты во вторник спросили Пескова, чем чреват разрыв отношений с НАТО.

"Он ничем не чреват, разрывать было нечего. Отношений нет", - ответил пресс-секретарь президента.

Накануне стало известно о введении Москвой ответных мер в отношении НАТО на высылку восьми сотрудников российского постпредства в Брюсселе и сокращение двух штатных позиций миссии. В итоге число сотрудников в постпредстве при НАТО сократилось с 20 до 10 человек.

Россия приняла решение приостановить работу постпредства при штаб-квартире альянса, деятельность военной миссии связи НАТО в Москве, отозвав аккредитации ее сотрудников с 1 ноября. Было также объявлено о прекращении деятельности информационного бюро НАТО в Москве. Для поддержания экстренных контактов со штаб-квартирой альянса будет уполномочен посол РФ в Бельгии. На усмотрение альянса один из послов стран НАТО в Москве может выполнять аналогичные функции.

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Тэги: РОССИЯ, НАТО, ОТНОШЕНИЯ, ПЕСКОВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]