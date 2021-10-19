Разрыв отношений России и НАТО ничем не чреват, поскольку разрывать нечего - Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию в отношениях России с НАТО, высказав мнение, что ухудшить их невозможно по причине отсутствия.
Журналисты во вторник спросили Пескова, чем чреват разрыв отношений с НАТО.
"Он ничем не чреват, разрывать было нечего. Отношений нет", - ответил пресс-секретарь президента.
Накануне стало известно о введении Москвой ответных мер в отношении НАТО на высылку восьми сотрудников российского постпредства в Брюсселе и сокращение двух штатных позиций миссии. В итоге число сотрудников в постпредстве при НАТО сократилось с 20 до 10 человек.
Россия приняла решение приостановить работу постпредства при штаб-квартире альянса, деятельность военной миссии связи НАТО в Москве, отозвав аккредитации ее сотрудников с 1 ноября. Было также объявлено о прекращении деятельности информационного бюро НАТО в Москве. Для поддержания экстренных контактов со штаб-квартирой альянса будет уполномочен посол РФ в Бельгии. На усмотрение альянса один из послов стран НАТО в Москве может выполнять аналогичные функции.
Азербайджан при посредничестве России передал Армении пятерых военных - Минобороны РФ
Азербайджан и Хорватия обсудили перспективы расширения сотрудничества в экономической сфере
Глава Минобороны Азербайджана посетил новую оперативную воинскую часть "Коммандос"
Лидеры Греции, Кипра и Египта договорились о расширении сотрудничества в сфере энергетики
Иран вышел на первое место среди покупателей российского зерна
Инвестиции в компании космической отрасли превысили $10 млрд в 2021г, побили рекорд
До 42 тыс случаев коронавируса выявляют в Москве за неделю - Собянин
Банки конкурируют за участие в постпандемийной финпрограмме УЕФА на 7 млрд евро
Темп прироста в РФ новых случаев коронавируса за неделю составил 12%, выше прошлогодних показателей - глава Минздрава
ИВ Шеки направит 708 тыс. манатов на капремонт дорог
ИВ Исмаиллинского района направит 657 тыс. манатов на капремонт дорог
ИВ Зардабского района направит свыше 1,1 млн манатов на ремонт дорог и благоустройство
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Yelo Bank провел акцию «Сдай кровь, подари жизнь».
NEQSOL Holding прокомментировал намерение купить акции крупнейшего производителя цемента в Украине
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии