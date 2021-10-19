Разрыв отношений России и НАТО ничем не чреват, поскольку разрывать нечего - Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию в отношениях России с НАТО, высказав мнение, что ухудшить их невозможно по причине отсутствия.

Журналисты во вторник спросили Пескова, чем чреват разрыв отношений с НАТО.

"Он ничем не чреват, разрывать было нечего. Отношений нет", - ответил пресс-секретарь президента.

Накануне стало известно о введении Москвой ответных мер в отношении НАТО на высылку восьми сотрудников российского постпредства в Брюсселе и сокращение двух штатных позиций миссии. В итоге число сотрудников в постпредстве при НАТО сократилось с 20 до 10 человек.

Россия приняла решение приостановить работу постпредства при штаб-квартире альянса, деятельность военной миссии связи НАТО в Москве, отозвав аккредитации ее сотрудников с 1 ноября. Было также объявлено о прекращении деятельности информационного бюро НАТО в Москве. Для поддержания экстренных контактов со штаб-квартирой альянса будет уполномочен посол РФ в Бельгии. На усмотрение альянса один из послов стран НАТО в Москве может выполнять аналогичные функции.