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Дальнее зарубежье 20.10.2021 17:23

НАТО готова к диалогу с РФ, в том числе через Совет Россия-НАТО - Столтенберг

Североатлантический альянс остается открытым к диалогу с Москвой, в том числе и через Совет Россия-НАТО, несмотря на решение Москвы закрыть миссию при альянсе, заявил во вторник генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Мы сожалеем об этом решении, которое не способствует диалогу и взаимопониманию", - заявил Столтенберг в преддверии встречи на уровне глав Минобороны стран НАТО.

"Но политика НАТО остается неизменной. Мы по-прежнему открыты к диалогу, в том числе посредством Совета Россия-НАТО", - подчеркнул он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: НАТО, РОССИЯ, ДИАЛОГ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]