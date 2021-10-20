НАТО готова к диалогу с РФ, в том числе через Совет Россия-НАТО - Столтенберг

Североатлантический альянс остается открытым к диалогу с Москвой, в том числе и через Совет Россия-НАТО, несмотря на решение Москвы закрыть миссию при альянсе, заявил во вторник генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Мы сожалеем об этом решении, которое не способствует диалогу и взаимопониманию", - заявил Столтенберг в преддверии встречи на уровне глав Минобороны стран НАТО.

"Но политика НАТО остается неизменной. Мы по-прежнему открыты к диалогу, в том числе посредством Совета Россия-НАТО", - подчеркнул он.