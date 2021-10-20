В Москве скептически оценили заявления Столтенберга о готовности НАТО к диалогу

В Москве затрудняются понять заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга о готовности к диалогу в рамках Совета Россия НАТО.

"Умом готовность НАТО не измерить", - сказал "Интерфаксу" в среду источник в МИД РФ, комментируя высказывание генсека.

Ранее глава североатлантического альянса заявил, что НАТО остается открытой к диалогу с Москвой, в том числе и через Совет Россия-НАТО, несмотря на решение Москвы закрыть миссию при альянсе.

"Мы сожалеем об этом решении, которое не способствует диалогу и взаимопониманию", - заявил Столтенберг в преддверии встречи на уровне глав Минобороны стран НАТО.

"Но политика НАТО остается неизменной. Мы по-прежнему открыты к диалогу, в том числе посредством Совета Россия-НАТО", - подчеркнул он.

При этом генсек НАТО отметил, что в альянсе "продолжат оценку того, как в дальнейшем укреплять свой потенциал сдерживания и обороны".

В понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия приостанавливает работу постпредства при НАТО.

"В ответ на действия НАТО мы приостанавливаем работу своего постоянного представительства при НАТО, в том числе работу главного военного представителя. Наверное, с 1 ноября, или это займет еще несколько дней", - заявил Лавров на пресс-конференции в Москве.

"Во-вторых, мы приостанавливаем деятельность военной миссии связи НАТО в Москве, аккредитация ее сотрудников отзывается с 1 ноября нынешнего года. И в-третьих, прекращается деятельность информационного бюро НАТО в Москве, которое было учреждено при посольстве Королевства Бельгии", - объявил министр.

При этом Лавров отметил, что в случае, "если у НАТО возникнут какие-то экстренные дела", они могут обращаться по этим вопросам к послу РФ в Бельгии, "который обеспечивает двусторонние отношения".

По словам министра, 6 октября секретариат НАТО официально уведомил о том, что генеральный секретарь Североатлантического альянса принял решение отозвать с 1 ноября текущего года аккредитацию у восьми сотрудников постпредства России при НАТО, а также принял решение сократить с того же числа общую численность состава этого представительства при НАТО до десяти человек, включая административно-технический персонал.