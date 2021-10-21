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Финансы 21.10.2021 18:05

Bank Respublika увеличил за 9 месяцев активы на 15,5%, прибыль – в 2,1 раза

Азербайджанский "Bank Respublika" увеличил в январе-сентябре 2021 года активы на 15,5% - до 1 млрд 194,327 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в банке.

Кредитный портфель банка на конец сентября составляет 624,589 млн манатов (рост по сравнению с показателем на конец 2020 год на 39,8% - ИФ). В том числе, потребительские кредиты оцениваются в 117,793 млн манатов (рост на 97,2%), бизнес-кредиты – 447,908 млн манатов (рост на 34,6%).

Обязательства банка составляют 1 млрд 99,847 млн манатов (рост на 15,4%), из них депозиты – 794,282 млн манатов (рост на 15,2%), в том числе вклады физических лиц – 381,132 млн манатов (рост на 21,9%).

Капитал банка равен 94,481 млн манатов (рост на 16,8%), уставный капитал - 73,461 млн манатов (не изменился).

Чистая прибыль банка по итогам деятельности в январе-сентябре 2021 года составила 12 млн 99,96 тыс. манатов (рост в 2,1 раза по сравнению с 9 месяцами 2020 года - ИФ).

Bank Respublika создан в 1992 году и входит в пятерку ведущих банков Азербайджана. В числе акционеров банка представлены крупнейшие финансовые институты Германии Инвестиционная Корпорация DEG, член банковской группы KfW, и SIDT, член финансовой группы Sparkassen-Finanzgruppe.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БАНК, АКТИВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]