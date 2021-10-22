Киев предлагает Европе дополнительный транзит 55 млрд куб. м газа по специальным условиям, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.

"Кабинету министров Украины вместе с НАК "Нафтогаз Украины" и ООО "Оператор ГТС Украины" определить специальные условия для транспортировки дополнительных объемов природного газа ГТС Украины в страны ЕС в объемах не меньше 55 млрд куб. м в год", - сказал он.

Данилов напомнил, что действующий контракт с "Газпромом" предполагает прокачку 40 млрд куб. м через ГТС Украины в Европу, но потенциальные возможности системы позволяют транзит гораздо больших объемов, особенно в текущий кризисный период.

Как сообщалось, договор между "Нафтогазом" и "Газпромом" на организацию транспортировки, транспортное соглашение между НАК и новым оператором ОГТСУ, а также межоператорское соглашение между ОГТСУ и "Газпромом" были подписаны 30 декабря 2019 года по итогам трехсторонних газовых переговоров Украина-Россия-Еврокомиссия.

Контракт предполагает транзит в 2020 году минимум 65 млрд куб. м российского газа, что в суточном исчислении составляет 178 млн куб. м. В 2021-2024 годах транзит составит по 40 млрд куб. м. Оплата вышеуказанных объемов является гарантированной даже в случае меньшей прокачки через ГТС Украины.