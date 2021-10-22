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ТЭК 22.10.2021 22:08

Украина предлагает Европе дополнительный транзит 55 млрд куб. м газа по "специальным условиям" - секретарь СНБО

Киев предлагает Европе дополнительный транзит 55 млрд куб. м газа по специальным условиям, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.

"Кабинету министров Украины вместе с НАК "Нафтогаз Украины" и ООО "Оператор ГТС Украины" определить специальные условия для транспортировки дополнительных объемов природного газа ГТС Украины в страны ЕС в объемах не меньше 55 млрд куб. м в год", - сказал он.

Данилов напомнил, что действующий контракт с "Газпромом" предполагает прокачку 40 млрд куб. м через ГТС Украины в Европу, но потенциальные возможности системы позволяют транзит гораздо больших объемов, особенно в текущий кризисный период.

Как сообщалось, договор между "Нафтогазом" и "Газпромом" на организацию транспортировки, транспортное соглашение между НАК и новым оператором ОГТСУ, а также межоператорское соглашение между ОГТСУ и "Газпромом" были подписаны 30 декабря 2019 года по итогам трехсторонних газовых переговоров Украина-Россия-Еврокомиссия.

Контракт предполагает транзит в 2020 году минимум 65 млрд куб. м российского газа, что в суточном исчислении составляет 178 млн куб. м. В 2021-2024 годах транзит составит по 40 млрд куб. м. Оплата вышеуказанных объемов является гарантированной даже в случае меньшей прокачки через ГТС Украины.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: УКРАИНА, ЕВРОПА, ГАЗ, ТРАНЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]