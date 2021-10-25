Более 22 млн афганцам грозит серьезная нехватка продовольствия этой зимой - ООН

Свыше 22 млн жителей Афганистана столкнутся этой зимой с серьезными перебоями с поставками продовольствия, сообщают в понедельник западные СМИ со ссылкой на данные ООН.

"В эту зиму миллионам афганцев придется выбирать между миграцией и голодом, если только мы не усилим жизненно необходимую помощь", - цитируют СМИ заявление исполнительного директора Всемирной продовольственной программы ООН Дэвида Бисли.

По словам Бисли, в Афганистане разворачивается, возможно, худший гуманитарный кризис в мире, и, если международное сообщество не отреагирует немедленно, ему придется иметь дело с "катастрофой" в этой стране.

Согласно информации Всемирной продовольственной программы и Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, половине жителей Афганистана теперь приходится иметь дело либо с "кризисными", либо с "критическими" проблемами с пропитанием.

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН при этом рассчитывает собрать $11,4 млн для немедленной помощи жителям Афганистана, а также $200 млн на сельскохозяйственный сезон 2022 года в этой стране, добавляют СМИ.

Движение "Талибан" на фоне вывода войск США и НАТО из Афганистана в августе захватило практически без боя почти все провинции страны. 15 августа талибы без боев овладели Кабулом, после чего из нее бежал президент Ашраф Гани и члены его кабинета.