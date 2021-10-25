Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9826 RUR   0.0242 GBR   2.3434 TRY   0.1747

Цена на нефть

22.10 $/bbl   WTI 83.76 1.26 Brent 85.53 0.92

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 25.10.2021 18:05

Более 22 млн афганцам грозит серьезная нехватка продовольствия этой зимой - ООН

Свыше 22 млн жителей Афганистана столкнутся этой зимой с серьезными перебоями с поставками продовольствия, сообщают в понедельник западные СМИ со ссылкой на данные ООН.

"В эту зиму миллионам афганцев придется выбирать между миграцией и голодом, если только мы не усилим жизненно необходимую помощь", - цитируют СМИ заявление исполнительного директора Всемирной продовольственной программы ООН Дэвида Бисли.

По словам Бисли, в Афганистане разворачивается, возможно, худший гуманитарный кризис в мире, и, если международное сообщество не отреагирует немедленно, ему придется иметь дело с "катастрофой" в этой стране.

Согласно информации Всемирной продовольственной программы и Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, половине жителей Афганистана теперь приходится иметь дело либо с "кризисными", либо с "критическими" проблемами с пропитанием.

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН при этом рассчитывает собрать $11,4 млн для немедленной помощи жителям Афганистана, а также $200 млн на сельскохозяйственный сезон 2022 года в этой стране, добавляют СМИ.

Движение "Талибан" на фоне вывода войск США и НАТО из Афганистана в августе захватило практически без боя почти все провинции страны. 15 августа талибы без боев овладели Кабулом, после чего из нее бежал президент Ашраф Гани и члены его кабинета.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ООН, АФГАНИСТАН, ПРОДОВОЛЬСТВИЕ, КРИЗИС


Похожие новости


На Генассамблее ООН не выступят ни постпред Афганистана, ни талибы ЕС работает над открытием представительства в Кабуле - Боррель Все постоянные члены СБ ООН выступают за стабильный Афганистан - Гутерриш Вашингтон выделил Афганистану около $64 млн дополнительной гумпомощи Талибы нарушают обещания в сфере прав человека, которые дали после прихода к власти - ООН Ситуация в Афганистане грозит перечеркнуть успехи образовательной системы этой страны за последние 20 лет - ООН

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2021
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]