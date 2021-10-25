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ТЭК 25.10.2021 12:50

США следует ограничить экспорт топлива, а не призывать ОПЕК+ увеличить нефтедобычу - министр энергетики КСА

Высокие цены на бензин в США вызваны внутренними проблемами, увеличение импорта нефти не поможет их решить, заявил в интервью агентству Bloomberg министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман, отвечая на обвинение президента США Джо Байдена в росте цен на энергоносители.

"Я предпочту не реагировать на это - это сверх моей заработной платы. Но как мастер своего дела, я имею дело с техническими вещами. Цены на бензин высокие, потому что он смешивается с этанолом, который вырос в 10 раз. Цены высокие, потому что в США низкие запасы, цены высокие, потому что все еще около 2-2,5 млн б/с мощностей повреждены ураганами. Импорт нефти этому не поможет", - сказал министр, высказав мнение, что можно было бы ограничить экспорт бензина.

На прошлой неделе Байден фактически обвинил ОПЕК+, одним из лидеров которого является Саудовская Аравия, в росте цен на топливо в США. "Сейчас цена за галлон в большинстве мест около $3,30. И это из-за того, что ОПЕК удерживает поставки. И поэтому есть много переговоров, много людей с Ближнего Востока, которые хотят поговорить со мной. Я не уверен, что собираюсь с ними разговаривать", - добавил он.

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Тэги: США, САУДАРАВИЯ, НЕФТЬ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]