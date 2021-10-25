США следует ограничить экспорт топлива, а не призывать ОПЕК+ увеличить нефтедобычу - министр энергетики КСА

Высокие цены на бензин в США вызваны внутренними проблемами, увеличение импорта нефти не поможет их решить, заявил в интервью агентству Bloomberg министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман, отвечая на обвинение президента США Джо Байдена в росте цен на энергоносители.
"Я предпочту не реагировать на это - это сверх моей заработной платы. Но как мастер своего дела, я имею дело с техническими вещами. Цены на бензин высокие, потому что он смешивается с этанолом, который вырос в 10 раз. Цены высокие, потому что в США низкие запасы, цены высокие, потому что все еще около 2-2,5 млн б/с мощностей повреждены ураганами. Импорт нефти этому не поможет", - сказал министр, высказав мнение, что можно было бы ограничить экспорт бензина.
На прошлой неделе Байден фактически обвинил ОПЕК+, одним из лидеров которого является Саудовская Аравия, в росте цен на топливо в США. "Сейчас цена за галлон в большинстве мест около $3,30. И это из-за того, что ОПЕК удерживает поставки. И поэтому есть много переговоров, много людей с Ближнего Востока, которые хотят поговорить со мной. Я не уверен, что собираюсь с ними разговаривать", - добавил он.
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