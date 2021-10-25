Путин обсудил с Джонсоном климат, британо-российские отношения, Афганистан, Иран и Украину - Кремль

Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, сообщила пресс-служба Кремля.

"Подробно обсуждена климатическая проблематика - в свете ведущейся британской стороной подготовки к предстоящему в Глазго 1-2 ноября саммиту мировых лидеров, которым откроется 26-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата", - говорится в сообщении.

Как сообщили в пресс-службе, с российской стороны отмечена приверженность международным обязательствам и намерение последовательно сокращать "углеродный след" национальной экономики.

"Джонсон приветствовал планы России добиваться углеродной нейтральности не позднее 2060 года. Путин отметил, что направляемая в Глазго российская делегация будет способствовать успешной работе столь важного международного форума", - отметили в пресс-службе.

Путин и Джонсон также обменялись оценками ситуации в двусторонних отношениях. "Выражено обоюдное мнение, что несмотря на наличие известных проблем, следовало бы наладить взаимодействие Москвы и Лондона по ряду направлений", - сообщили в Кремле.

Были рассмотрены также некоторые актуальные вопросы международной повестки дня.

"При обсуждении обстановки в Афганистане Владимир Путин информировал об итогах состоявшихся на прошлой неделе в российской столице консультаций "расширенной тройки" и встречи в рамках Московского формата", - говорится в сообщении.

Лидеры "высказались в пользу сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, который является важным фактором обеспечения безопасности и поддержания режима ядерного нераспространения", отметили в пресс-службе.

Путин, как сообщили в пресс-службе, "подробно изложил подход России к урегулированию внутриукраинского конфликта при безусловном выполнении Минских договоренностей".

"Условлено, что по затронутым в беседе вопросам стороны будут поддерживать необходимые контакты", - добавили в Кремле.

Со своей стороны, на Даунинг-стрит сообщили по итогам разговора, что Джонсон в телефонном разговоре с Путиным заявил, что отношения между двумя странами сейчас находятся не на том уровне, на котором хотелось бы, сообщили в понедельник.

"Премьер дал ясно понять, что нынешние отношения Великобритании и России - не те, которые мы хотели бы", - говорится в заявлении представителя британского правительства, текст которого приводят британские СМИ. Согласно заявлению, Джонсон отметил, что "остаются значительные трудности" в отношениях.