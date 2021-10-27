В ООН поддержали решение облегчить пропускной режим на границе Пакистана с Афганистаном

Управление Верховного комиссара по делам беженцев (УВКБ) ООН приветствовало решение пакистанских властей об облегчении правил передвижения людей и перемещения товаров через границу с Афганистаном.

"В последнее время многие пункты пропуска на границе Пакистана с Афганистаном были закрыты. На одном из них - "Чаман-Спин-Болдак" - скопились афганцы, в том числе женщины, дети и те, кто нуждается в медицинской помощи", - сказал в среду на брифинге в Женеве представитель УВКБ Бабар Балох, чьи слова цитирует сайт ООН.

"Сбои в работе пограничных пунктов пропуска нарушили торговые потоки и регулярные перемещения населения. В наибольшей степени пострадали афганцы, которые пытались выбраться из своей страны в поисках убежища", - подчеркнул Балох.

Он отметил, что люди были вынуждены искать нелегальные каналы выезда из страны и, таким образом, подвергались риску оказаться в руках контрабандистов и торговцев людьми, а решение Пакистана открыть официальные каналы пропуска - спасательный круг для многих из них.

Балох напомнил, что в этом году из-за вооруженных действий примерно 700 тысяч афганцев были вынуждены покинуть свои дома и спасаться бегством. По его словам, на сегодняшний день в самом Афганистане насчитывается около 3,5 млн внутреннее перемещенных лиц. По оценкам УВКБ ООН, в 2021 году примерно 150 тыс. афганцев, которые ранее стали внутренними беженцами, смогли вернуться в свои родные места, однако их жилье заняли другие переселенцы.

Представитель УВКБ призвал международное сообщество выделить средства для финансирования проектов по оказанию помощи афганцам внутри страны и за ее пределами, особенно с учетом приближения холодных зимних месяцев.

По данным УВКБ ООН, соседние с Афганистаном Пакистан и Иран вместе принимают почти 90% всех афганских беженцев и делают это уже более четырех десятилетий. Эти страны также нуждаются в международной поддержке. В Пакистане на сегодняшний день официально зарегистрировано более 1,4 млн беженцев. Еще 800 тысяч афганцев нашли приют в Иране. В обеих странах также проживает большое количество незарегистрированных афганцев.

В УВКБ призвали правительства этих стран продолжать оказывать помощь тем, кто нуждается в защите.

Внутри Афганистана УВКБ снабжает гуманитарной помощью перемещенных лиц. В этом году ее получили почти полмиллиона человек. Сотрудники ООН доставляют им палатки, комплекты для временного укрытия, продовольственные пайки, одеяла, кухонные принадлежности, плиты, солнечные батареи и фонари, комплекты изоляционных материалов, а также выдают наличные деньги семьям, оказавшимся в наиболее затруднительном положении.

Недавно в узбекский Термез, расположенный в 2 километрах от границы с Афганистаном, прибыли три самолета с гуманитарным грузом от УВКБ. По словам Балоха, сейчас УВКБ занимается организацией дальнейших воздушных перевозок гуманитарных грузов в Афганистан.

"По мере того, как мы продолжаем наращивать масштабы гуманитарной помощи, нам срочно необходимы дополнительные ресурсы в преддверии суровых зимних месяцев", - сказал представитель УВКБ.