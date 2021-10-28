Bank Avrasiya сократил за 9 месяцев активы на 1,6%, убыток составил 2,8 млн манатов

Азербайджанский «Bank Avrasiya» за январь-сентябрь 2021 года сократил активы на 1,6% - до 157,198 млн манатов, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в банке.
Кредитный портфель банка на 30 сентября 2021 года составил 117,073 млн манатов (рост по сравнению с показателем на конец 2020 года на 4% - ИФ). В том числе потребительские кредиты оцениваются в 3,605 млн манатов (спад на 51,9%), бизнес-кредиты – 70,382 млн манатов (рост на 9,9%), кредиты на недвижимость – 43,086 млн манатов (рост на 4,8%).
Обязательства банка составляют 88,966 млн манатов (рост на 0,5%).
Депозиты в банке равны 43,476 млн манатов (спад на 1,3%), в том числе вклады населения – 36,331 млн манатов (рост на 2,1%).
Капитал банка на конец сентября 2021 года составил 68,231 млн манатов (спад на 4,1%), уставный капитал – 50 млн манатов (не изменился).
Чистый убыток банка по итогам деятельности за 9 месяцев текущего года составил 2,798 млн манатов против прибыли 195,57 тыс. манатов за январь-июнь 2020 года – ИФ.
Bank Avrasiya лицензию на банковскую деятельность в Азербайджане получил 28 ноября 2007 года.
Х.Насирзаде
Шушинская декларация служит расширению союзнических отношений Азербайджана и Турции – Алиев
Ереван рассчитывает на продление пребывания российских миротворцев в Карабахе
Ереван готов начать процесс демаркации и делимитации границы с Азербайджаном - Совбез Армении
Первые студенты из Азербайджана зачислены в магистратуру международного туристического вуза в Узбекистане
Таможенники Азербайджана предотвратили незаконный ввоз из Грузии золотых украшений весом свыше 18 кг
В Китае ограничат строительство небоскребов в небольших городах
Генплан г.Губадлы может быть готов через 2-3 месяца - Алиев
Президент Алиев выделил 0,5 млн на подготовку генплана г.Губадлы
Президент Азербайджана распорядился о восстановлении заповедника в Зангиланском районе
Администрация президента Киргизии перенаправила Минобороны вопрос о закупке турецких беспилотников
Правящая в Грузии партия заподозрила Саакашвили в имитации голодовки
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Nar обновил очередной центр продаж и обслуживания
Cостоится очередное мероприятие клуба "Дружбы Народов Азербайджана и России"
Тельман Алиев выставил на продажу активы Caspian Energy Club в Грузии, Украине и Узбекистане.
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии