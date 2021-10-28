Bank Avrasiya сократил за 9 месяцев активы на 1,6%, убыток составил 2,8 млн манатов

Азербайджанский «Bank Avrasiya» за январь-сентябрь 2021 года сократил активы на 1,6% - до 157,198 млн манатов, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в банке.

Кредитный портфель банка на 30 сентября 2021 года составил 117,073 млн манатов (рост по сравнению с показателем на конец 2020 года на 4% - ИФ). В том числе потребительские кредиты оцениваются в 3,605 млн манатов (спад на 51,9%), бизнес-кредиты – 70,382 млн манатов (рост на 9,9%), кредиты на недвижимость – 43,086 млн манатов (рост на 4,8%).

Обязательства банка составляют 88,966 млн манатов (рост на 0,5%).

Депозиты в банке равны 43,476 млн манатов (спад на 1,3%), в том числе вклады населения – 36,331 млн манатов (рост на 2,1%).

Капитал банка на конец сентября 2021 года составил 68,231 млн манатов (спад на 4,1%), уставный капитал – 50 млн манатов (не изменился).

Чистый убыток банка по итогам деятельности за 9 месяцев текущего года составил 2,798 млн манатов против прибыли 195,57 тыс. манатов за январь-июнь 2020 года – ИФ.

Bank Avrasiya лицензию на банковскую деятельность в Азербайджане получил 28 ноября 2007 года.

Х.Насирзаде