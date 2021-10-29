Среднегодовая инфляция в Азербайджане в 2021г ускорится до 6,5% - Рустамов

Среднегодовая инфляция в Азербайджане по итогам 2021 года ожидается на уровне 6,2-6,5% против 2,8% в 2020 году, заявил председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Эльман Рустамов.
«Инфляция в Азербайджане в этом году ожидается в среднем на уровне 6,2-6,5%. Годовая инфляция ожидается на уровне 9,5-10,5%», - сказал Рустамов в пятницу на пресс-конференции.
Он также отметил, что в 2022 году среднегодовая инфляция по прогнозам ЦБА замедлится до 5,6%.
Ранее Рустамов заявлял, что на инфляцию в Азербайджане больше всего влияет внешний фактор. «Инфляция у нас импортная. Это, в основном, инфляция продовольствия, которая, к сожалению, второй год подряд составляет по Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO) более чем 30%. Вы знаете, это связано в основном с пандемией, с разрушением глобальной цепочки поставок, естественно, с удорожанием сырья и логистических расходов, из-за этого предложения продовольствия в мире очень серьезно уменьшилось», - отметил он. Кроме этого, на ускорение инфляции влияют и внутренние факторы, в том числе рост тарифов на электроэнергию, газ, воду и на топливо.
Х.Насирзаде
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