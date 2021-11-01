Цены на нефть ускорили подъем

Цены на нефть эталонных марок ускорили рост в ходе торгов в понедельник.

Январские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures подорожали на $0,78 (на 0,93%) - до $84,50 за баррель.

Котировки фьючерсов на WTI на декабрь на торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) растут на $0,62 (на 0,74%) - до $84,19 за баррель.

Рынок ждет очередного заседания ОПЕК+, которое пройдет позднее на этой неделе.

"Я не думаю, что ОПЕК изменит свои планы на следующем заседании, что окажет поддержку рынку в краткосрочной перспективе", - полагает президент Strategic Energy & Economic Research Майкл Линч.

Негативное влияние на рынок могла оказать новость о том, что Китай продаст бензин и дизтопливо из госрезервов для улучшения ситуации с поставками и поддержки ценовой стабильности в ряде регионов страны. Об этом сообщило Национальное управление по продовольствию и стратегическим резервам (NFSRA). Продажа автомобильного топлива из стратегических запасов будет происходить в соответствии с текущим состоянием спроса и предложения на внутреннем рынке нефтепродуктов.

Однако, по мнению нефтяного брокера из PVM Oil Стефана Бреннока, основы рынка не изменились, и в ближайшей перспективе на нем сохранится положение, когда предложение не может полностью удовлетворить спрос.

При этом воодушевленные ростом цен на нефть американские нефтекомпании на прошлой неделе увеличили количество буровых установок до максимального уровня с апреля 2020 года, показали данные Baker Hughes Co.

Exxon и Chevron сообщили в пятницу, что они также планируют увеличить число буровых установок в Пермском бассейне. В прошлом году компании резко сократили добычу в регионе.

Тем временем аналитики BofA Securities пересмотрели прогнозы цен на нефть на 2022 и 2023 годы. Эксперты ожидают, что средняя цена Brent будет составлять $85 за баррель в следующем году и $82 - в 2023 году, WTI - $75 и $70 за баррель соответственно. Предыдущий прогноз предусматривал среднюю цену Brent на уровне $75 за баррель в 2022 году и $71 за баррель - в 2023 году, WTI - соответственно $65 и $61 за баррель.