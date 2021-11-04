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Происшествия 04.11.2021 14:04

В Азербайджане в ДТП за 9 месяцев погибли свыше 500 человек

В Азербайджане в январе-сентябре 2021 года зафиксировано 1171 дорожно-транспортных происшествие (ДТП), в них погибли 504 человека, сообщает Госкомстат.

По данным статистики, число зафиксированных ДТП по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 2,3%.

В ДТП за 9 месяцев 2021 года пострадали и погибли 1547 человек (рост на 1,3%), включая 504 человека погибли, 1043 - получили травмы и увечья.

При этом отмечается, что 79,8% погибших и 71,8% пострадавших в результате ДТП - мужчины.

За 9 месяцев произошло 15 инцидентов, повлекших смерть или телесные повреждения из-за вождения в нетрезвом виде, в результате чего 6 человек погибли и 16 получили травмы. 73,3% ДТП совершили водители легковых автомобилей.

За отчетный период 41,3% ДТП связаны со сбитыми пешеходами.

"41,3% всех дорожно-транспортных происшествий произошло с участием транспортных средств и пешеходов, 36% - с участием нескольких транспортных средств, 22,7% - с участием одного транспортного средства", - подчеркивает ведомство.

Согласно статданным, 41,7% происшествий произошло днем, 40% - ночью, 18,3% - в сумерках, 28,8% - в выходные дни.

Х.Насирзаде

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Тэги: ДТП, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]