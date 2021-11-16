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Оборона 16.11.2021 18:10

12 армянских военных попали в плен в ходе боев на границе с Азербайджаном

Двенадцать военнослужащих ВС Армении попали в плен к азербайджанской стороне во время боев на востоке республики, сообщает Минобороны Армении.

"С армянской стороны есть потери. Данные уточняются. 12 военнослужащих - семь контрактников и пять срочников - пленены азербайджанской стороной", - сообщает Минобороны.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: АРМЕНИЯ, ВОЕННЫЕ, ПЛЕН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]