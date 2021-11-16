12 армянских военных попали в плен в ходе боев на границе с Азербайджаном

Двенадцать военнослужащих ВС Армении попали в плен к азербайджанской стороне во время боев на востоке республики, сообщает Минобороны Армении.

"С армянской стороны есть потери. Данные уточняются. 12 военнослужащих - семь контрактников и пять срочников - пленены азербайджанской стороной", - сообщает Минобороны.