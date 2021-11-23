Пациентов с COVID-19 в Нидерландах из-за нехватки мест в больницах начали транспортировать в ФРГ

Больницы в Нидерландах столкнулись с нехваткой мест для пациентов с коронавирусом, и заболевших COVID-19 начали отправлять на лечение в Германию, сообщают европейские СМИ.
Первых таких пациентов отправили во вторник из Роттердама в немецкий город Бохум.
Отмечается, что показатель заполняемости больниц в Нидерландах достиг самого высокого уровня с мая этого года.
Согласно данным европейских СМИ, многие медицинские учреждения в Нидерландах уменьшают количество мест для пациентов с онкологией и сердечно-сосудистыми заболеваниями, переквалифицируясь для лечения коронавируса.
В Нидерландах, как и в ряде других стран Европы, в последние недели растет заболеваемость коронавирусом.
Накануне в Нидерландах, где в течение выходных прошли протесты против введения COVID-пропусков, за сутки было выявлено более 23 тыс. случаев заражения вирусом, что почти на 1,5 тыс. превысило среднее число выявленных случаев за последние 7 дней.
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