Azerkosmos в январе-октябре от эксплуатации спутников заработал $39 млн

Доходы Azerkosmos от коммерческой эксплуатации спутников в январе-октябре 2021 года составили $39 млн, что на 3,2% больше показателя аналогичного периода 2020 года, сообщает Центр анализа экономических реформ и коммуникаций.
За 10 месяцев компания экспортировала спутниковые телекоммуникационные и оптические спутниковые услуги в 41 страну. При этом основной объем услуг общества в отчетном периоде пришелся на США ($10 млн), Францию ($8,6 млн), Великобританию ($7,4 млн), Малайзию ($6,9 млн) и ОАЭ ($1,5 млн).
Доходы от экспорта услуг составили в отчетный период 91% общих доходов Azerkosmos.
Доходы Azerkosmos от коммерческой эксплуатации спутников в 2020 году составили $45,1 млн, что на 3,9% больше показателя 2019 года.
Спутник "Azerspace-1" был запущен 9 февраля 2013 года с космодрома Куру (на северо-востоке Южной Америки, во французской Гвиане - ИФ).
В декабре 2014 года "Azerkosmos" и французская компания Airbus Defence and Space подписали договор о передаче в собственность Azerkosmos спутника "Azersky". Спутник был запущен на орбиту в июне 2014 года, и будет находиться на орбите 12 лет.
В сентябре 2018 года Азербайджан с космодрома Куру запустил на орбиту телекоммуникационный спутник "Azerspace-2".
Azerkosmos создан в 2010 году. В его функции входит вывод на орбиту спутников, оказание телекоммуникационных услуг, проведения отбора страховых компаний для получения услуг, налаживание сотрудничества с космическими (спутниковыми) операторами, проведение различных исследований в этом направлении.
Х.Насирзаде
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