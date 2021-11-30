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Происшествия 30.11.2021 14:41

С ноября 2020 года в результате подрыва на минах в Карабахе погибли 24 гражданских лиц – Агентство по разминированию Азербайджана

С 10 ноября 2020 года на освобожденных территориях Азербайджана - в Карабахе и Восточном Зангезуре - в результате подрыва на минах погибли 24 гражданских лица, сообщает Агентство по разминированию Азербайджана (ANAMA).

По данным агентства, с ноября 2020 года в Карабахе и Восточном Зангезуре в результате подрыва на минах также ранения получили 49 гражданских лиц.

Как сообщалось ранее, минные поля являются одной из проблем на освобожденных территориях Азербайджана - в Карабахе и Восточном Зангезуре. С 10 ноября 2020 года на минах, заложенных Арменией в период оккупации азербайджанских территорий, подорвались и погибли свыше 180 военных и гражданских лиц Азербайджана.

Р.Ахмедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КАРАБАХ, МИНЫ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]