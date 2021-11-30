С ноября 2020 года в результате подрыва на минах в Карабахе погибли 24 гражданских лиц – Агентство по разминированию Азербайджана

С 10 ноября 2020 года на освобожденных территориях Азербайджана - в Карабахе и Восточном Зангезуре - в результате подрыва на минах погибли 24 гражданских лица, сообщает Агентство по разминированию Азербайджана (ANAMA).
По данным агентства, с ноября 2020 года в Карабахе и Восточном Зангезуре в результате подрыва на минах также ранения получили 49 гражданских лиц.
Как сообщалось ранее, минные поля являются одной из проблем на освобожденных территориях Азербайджана - в Карабахе и Восточном Зангезуре. С 10 ноября 2020 года на минах, заложенных Арменией в период оккупации азербайджанских территорий, подорвались и погибли свыше 180 военных и гражданских лиц Азербайджана.
Р.Ахмедов
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