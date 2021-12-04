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СНГ 04.12.2021 22:49

В Минске оценивают влияние санкций ЕС на экспорт в $250-300 млн в год

Минск оценивает влияние санкций ЕС на белорусский экспорт в $250-300 млн в год, речь идет об энергетической и нефтехимической продукции.

"Те товары и услуги, которые не попали под санкции - по ним не планируется никакого падения, и сейчас обеспеченность экспортными заявками на следующий год примерно 50%. По той группе, которая находится в санкционном списке, по оценкам экспертов, это примерно $250-300 млн в год. Это в первую очередь энергетическая и нефтехимическая группа, планируется снижение поставок", - заявил заместитель главы администрации президента Дмитрий Крутой в интервью телеканалу "Беларусь 1" в субботу.

По его словам, с учетом санкций и анализа ситуации на предприятиях, которые находятся в санкционных списках, "была более творчески составлена матрица поставок в Европу".

Крутой добавил, что работа на полную мощность первого блока БелАЭС в 2022 году, как прогнозируется, позволит сэкономить 1,8 млрд куб. м газа. "Если переводить в деньги, это примерно $200-250 млн. То есть по сути, только экономия на газе в следующем году перекроет весь отрицательный эффект по санкционным позициям в торговле с Европейским союзом", - отметил он.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, САНКЦИИ, ВЛИЯНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]