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Карабах 15.12.2021 11:03

Алиев: Карабахский конфликт завершен и нет возврата к дискуссиям по статусу

Нагорно-карабахский конфликт завершен и нет возврата к дискуссиям по статусу Карабаха, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Позиция Азербайджана открыта и ясна. Мы хотим мира, мы не хотим войны. Мы выиграли войну, мы победители и эту реальность нужно учитывать. Нагорно-карабахский конфликт разрешен, нет возврата ни к какой дискуссии о статусе Карабаха или чему-либо в этом роде», - сказал Алиев в интервью испанскому изданию «El Pais», сообщает «Интерфакс-Азербайджан».

По его словам, Азербайджан военно-политическими средствами решил конфликт.

Алиев отметил, что в настоящее время ситуация в Карабахе, где временно размещен российский миротворческий контингент, ситуация более стабильная, чем на границе Армении и Азербайджана. «К сожалению, Армения не отказалась от попытки реванша. Для них поражение во Второй Карабахской войне было очень болезненным», - подчеркнул он.

Президент Азербайджана также отметил, что Армения должна воздерживаться от любых враждебных действий и территориальных претензий, работать над мирным договором. «Мы соседи и никто из нас не улетит на другую планету. Мы должны научиться жить бок о бок и постепенно подготовить почву для нормализации отношений, в том числе контактов между людьми. Мы открыто заявили, что готовы к этому. Но пока положительных сигналов (из Армении – ИФ) не поступало», - сказал Алиев.

А.Азизов

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Тэги: АЛИЕВ, АРМЕНИЯ, ОТНОШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]