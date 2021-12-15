Алиев: Карабахский конфликт завершен и нет возврата к дискуссиям по статусу

Нагорно-карабахский конфликт завершен и нет возврата к дискуссиям по статусу Карабаха, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Позиция Азербайджана открыта и ясна. Мы хотим мира, мы не хотим войны. Мы выиграли войну, мы победители и эту реальность нужно учитывать. Нагорно-карабахский конфликт разрешен, нет возврата ни к какой дискуссии о статусе Карабаха или чему-либо в этом роде», - сказал Алиев в интервью испанскому изданию «El Pais», сообщает «Интерфакс-Азербайджан».

По его словам, Азербайджан военно-политическими средствами решил конфликт.

Алиев отметил, что в настоящее время ситуация в Карабахе, где временно размещен российский миротворческий контингент, ситуация более стабильная, чем на границе Армении и Азербайджана. «К сожалению, Армения не отказалась от попытки реванша. Для них поражение во Второй Карабахской войне было очень болезненным», - подчеркнул он.

Президент Азербайджана также отметил, что Армения должна воздерживаться от любых враждебных действий и территориальных претензий, работать над мирным договором. «Мы соседи и никто из нас не улетит на другую планету. Мы должны научиться жить бок о бок и постепенно подготовить почву для нормализации отношений, в том числе контактов между людьми. Мы открыто заявили, что готовы к этому. Но пока положительных сигналов (из Армении – ИФ) не поступало», - сказал Алиев.

А.Азизов