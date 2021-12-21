Грузоперевозки в Азербайджане в январе-ноябре увеличились на 2,2%

Объем грузоперевозок всеми видами транспортных средств в Азербайджане в январе-ноябре 2021 года составил 174 млн 796,3 тыс. тонн, что на 2,2% больше показателя 11 месяцев 2020 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.

В структуре грузоперевозок на долю негосударственных транспортных предприятий пришлось 78,3%, на долю госсектора – 21,7%. Объем грузоперевозок со стороны негосударственных транспортных предприятий за 11 месяцев 2021 года по сравнению с январем-ноябрем 2020 года увеличился на 1,8%.

За отчетный период по железной дороге перевезено 13 млн 549,7 тыс. тонн (включая транзитные грузы), что на 1,9% больше показателя января-ноября 2020 года.

Морским транспортом перевезено 4 млн 891,7 тыс. тонн различных грузов (спад на 10%), автомобильным транспортом - 101 млн 83,6 тыс. тонн (рост на 0,1%), воздушным - 471,3 тыс. тонн (рост на 18,4%). По внутренним нефтепроводам за отчетный период транспортировано 32 млн 53,4 тыс. тонн нефти (рост на 0,3%).

Остальной объем транспортировки пришелся на магистральные газопроводы.

Б.Рустамбеков