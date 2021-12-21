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Транспорт и связь 21.12.2021 15:20

Грузоперевозки в Азербайджане в январе-ноябре увеличились на 2,2%

Объем грузоперевозок всеми видами транспортных средств в Азербайджане в январе-ноябре 2021 года составил 174 млн 796,3 тыс. тонн, что на 2,2% больше показателя 11 месяцев 2020 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.

В структуре грузоперевозок на долю негосударственных транспортных предприятий пришлось 78,3%, на долю госсектора – 21,7%. Объем грузоперевозок со стороны негосударственных транспортных предприятий за 11 месяцев 2021 года по сравнению с январем-ноябрем 2020 года увеличился на 1,8%.

За отчетный период по железной дороге перевезено 13 млн 549,7 тыс. тонн (включая транзитные грузы), что на 1,9% больше показателя января-ноября 2020 года.

Морским транспортом перевезено 4 млн 891,7 тыс. тонн различных грузов (спад на 10%), автомобильным транспортом - 101 млн 83,6 тыс. тонн (рост на 0,1%), воздушным - 471,3 тыс. тонн (рост на 18,4%). По внутренним нефтепроводам за отчетный период транспортировано 32 млн 53,4 тыс. тонн нефти (рост на 0,3%).

Остальной объем транспортировки пришелся на магистральные газопроводы.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ДИНАМИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]