Азербайджан в 2021 г экспортировал в Россию около 540 тыс. тонн овощей и фруктов -Россельхознадзор

Азербайджан в 2021 году увеличил экспорт в Россию продукции растительного происхождения на 3% до 539,7 тыс. тонн, заявил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.

27 декабря в формате видеоконференции состоялись переговоры руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта и председателя Агентства пищевой безопасности Азербайджана Гошгара Тахмазли.

«Основным результатом работы служб в 2021 году стал рост экспорта из Азербайджана в Россию продукции растительного происхождения на 3% до 539,7 тыс. тонн в текущем на фоне серьезных изменений в контрольно-надзорных процедурах, обеспечивающих безопасность товаров», - сказал Данкверт.

По его словам, Азербайджан остался крупнейшим среди стран СНГ поставщиком в Россию томатов (130 тыс. тонн) и одним из ведущих экспортеров яблок (60,2 тыс. тонн).

Данкверт также отметил, что после введения ограничений на ввоз в Россию этих культур в декабре 2020 года Россельхознадзор совместно с АПБ провел видеообследования мест их выращивания, по результатам которых поэтапно 212 производителей томатов и 76 производителей яблок получили возможность возобновить экспорт.

Глава Россельхознадзора подчеркнул, что в текущем году Азербайджан также упрочил свое присутствие на российском рынке по целому ряду торговых позиций.

«Так, объемы отправляемых нектаринов выросли в 3 раза (12,9 тыс. тонн против 4,3 тыс. тонн в прошлом году), персиков в 3 раза (9,5 тыс. тонн против 3,1 тыс. тонн), груш в 2,9 раза (5,3 тыс. тонн против 1,8 тыс. тонн), абрикосов в 2,8 раза (2 тыс. тонн против 712 тонн), винограда на 44% (9,4 тыс. тонн против 6,5 тыс. тонн), хурмы на 33% (136,2 тыс. тонн против 102,1 тыс. тонн), гранатов на 24% (14,9 тыс. тонн против 12 тыс. тонн) и продовольственного картофеля на 23% (85 тыс. тонн против 69 тыс. тонн за прошлый год)», - сказал он.

Б.Рустамбеков