Затопленная перед войной колокольня Николаевского собора под Тверью открылась для посещения

Тверь. 31 декабря. ИНТЕРФАКС-ЦЕНТР - Колокольню Николаевского собора в Калязине Тверской области, затопленную в 1940 году при строительстве Угличского водохранилища, открыли для посещения после реставрации, сообщила пресс-служба правительства региона.

"Колокольня Николаевского собора известна далеко за пределами Российской Федерации. Это объект, интересный для туристов и историков, значимый символ духовного наследия Тверской области. Важно сохранить это уникальное сооружение для будущих поколений", - отметил губернатор области Игорь Руденя.

За время реставрации культурного объекта специалистами выполнен большой объем работы. Усилен фундамент, восстановлены фасады и интерьеры, элементы из белого камня, из которого, в частности, выполнены все карнизы на всех шести ярусах колокольни.

Также отреставрированы часы и крест, автоматизирована система колокольного звона. Обновлены системы электроснабжения и архитектурного освещения, устроены межэтажные площадки и лестницы, проведено благоустройство территории.

Колокольня Николаевского собора в Калязине построена в 1800-1801 годах. В 1940 году был утвержден проект Волгостроя, согласно которому предусматривалось искусственное расширение Волги, создание на ее акватории гидроэлектростанций.

При строительстве Угличского водохранилища старая часть Калязина оказалась в зоне затопления. Собор был разобран, а колокольню оставили в качестве маяка.

До наших дней колокольня сохранилась без перестроек и значительных утрат. Она является градостроительной доминантой, центральным звеном в панораме города Калязина со стороны Волги и одним из лучших образцов колокольни рубежа XVIII-XIX веков.