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СНГ 08.01.2022 13:48

Глава МИД Камилов будет представлять Узбекистан на министерском заседании стран - членов организации тюркских государств

Глава МИД Узбекистана примет участие в заседании руководителей внешнеполитических ведомств стран - членов организации тюркских государств.

«Прорабатывается вопрос участия министра иностранных дел Узбекистана Абдулазиза Камилова во внеочередном заседании руководителей внешнеполитических ведомств стран-членов Организации тюркских государств, проводимом 11 января в формате видеоконференции», - сообщил в субботу «Интерфаксу» пресс-секретарь узбекского внешнеполитического ведомства Юсуп Кабулжанов.

Как сообщалось, министр иностранных дел Казахстана Мухтара Тлеуберди и исполняющий обязанности заместителя премьера, и министра иностранных дел Турции Мавлют Чавушоглу в ходе телефонного разговора 7 января договорились провести внеочередную министерскую встречу Организации тюркских государств 11 января в формате видеоконференции.

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Тэги: УЗБЕКИСТАН, МИД, ЗАСЕДАНИЕ, УЧАСТИЕ


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