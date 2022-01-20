Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9261 RUR   0.0221 GBR   2.3128 TRY   0.1255

Цена на нефть

18.01 $/bbl +/- WTI 85.43 +1.00 Brent 87.51 +1.03

Погода в Баку

  ночь день

Финансы 20.01.2022 16:59

Турецкий ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 14%, приостановив цикл смягчения политики

Центробанк Турции не стал менять ключевую процентную ставку в четверг, приостановив, таким образом, цикл смягчения политики, который привел к скачку инфляции в стране и резкому ослаблению лиры.

Ставка по семидневным операциям РЕПО оставлена на уровне 14%, как и ожидало подавляющее большинство экспертов.

Центробанки государств emerging markets, в основном, ужесточали денежно-кредитную политику в последние месяцы, стремясь сдержать глобальное ценовое давление, однако Турция снизила базовую ставку на 500 базисных пунктов с сентября. Турецкий ЦБ пошел на столь агрессивное смягчение политики под давлением президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, считающего, что это может поддержать экономический рост в стране.

В заявлении, опубликованном Центробанком Турции в четверг, отмечается, что ЦБ проведет комплексный анализ своей политики, отдавая приоритет поддержке лиры.

В декабре ЦБ пообещал воздерживаться от снижения ставки в первом квартале 2022 года.

Лира укрепляется относительно доллара США на торгах в четверг. Стоимость американской валюты составляет 13,3325 лиры по сравнению с 13,4074 лиры на закрытие предыдущей сессии.

В минувшем году лира подешевела на 40% относительно доллара США. Лишь в декабре турецкий ЦБ потратил $7,3 млрд из валютных резервов, чтобы остановить падение курса нацвалюты. По данным на 14 января, валютные резервы Турции составили $70,7 млрд, сократившись по сравнению с $70,99 млрд иен неделей ранее.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ТУРЦИЯ, ЦБ, СТАВКА


Похожие новости


Эрдоган отправил в отставку заместителя главы ЦБ Турции ЦБ Азербайджана и Совет капитальных рынков Турции договорились о сотрудничестве в регулировании рынков капитала

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]