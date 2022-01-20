Турецкий ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 14%, приостановив цикл смягчения политики

Центробанк Турции не стал менять ключевую процентную ставку в четверг, приостановив, таким образом, цикл смягчения политики, который привел к скачку инфляции в стране и резкому ослаблению лиры.
Ставка по семидневным операциям РЕПО оставлена на уровне 14%, как и ожидало подавляющее большинство экспертов.
Центробанки государств emerging markets, в основном, ужесточали денежно-кредитную политику в последние месяцы, стремясь сдержать глобальное ценовое давление, однако Турция снизила базовую ставку на 500 базисных пунктов с сентября. Турецкий ЦБ пошел на столь агрессивное смягчение политики под давлением президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, считающего, что это может поддержать экономический рост в стране.
В заявлении, опубликованном Центробанком Турции в четверг, отмечается, что ЦБ проведет комплексный анализ своей политики, отдавая приоритет поддержке лиры.
В декабре ЦБ пообещал воздерживаться от снижения ставки в первом квартале 2022 года.
Лира укрепляется относительно доллара США на торгах в четверг. Стоимость американской валюты составляет 13,3325 лиры по сравнению с 13,4074 лиры на закрытие предыдущей сессии.
В минувшем году лира подешевела на 40% относительно доллара США. Лишь в декабре турецкий ЦБ потратил $7,3 млрд из валютных резервов, чтобы остановить падение курса нацвалюты. По данным на 14 января, валютные резервы Турции составили $70,7 млрд, сократившись по сравнению с $70,99 млрд иен неделей ранее.
Президент Азербайджана принял советника президента Франции и спецпредставителя ЕС на Южном Кавказе
Байрамов и Гросси обсудили перспективы сотрудничества Азербайджана с МАГАТЭ и деятельность АЭС в Армении
В Азербайджане небольшой рост случаев COVID-19
ВОЗ рекомендовала отменить ограничения на международные поездки
В РФ продолжается рост заболеваемости COVID-19: за сутки выявлено 38 тыс. 850 случаев, 684 пациента скончались, 24 тыс. 478 выздоровели - оперштаб
Датская разведка обвинила РФ, КНР и Иран в активизации шпионажа против своей страны
ИВ Гянджи направит 5 млн манатов на закупку краски для нанесения дорожной разметки
Sapartners Kovari+Kovari получит около 1,3 млн манатов на работы по подготовке генпланов Кяльбаджара и Зангилана
Путин и Мадуро провели телефонный разговор
Чуть более 20% британцев считают Джонсона хорошим премьером - опрос
Блинкен не видит ничего провокационного в поставках Западом вооружений на Украину
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Станьте владельцем квартиры с Yelo Bank!
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) объявляет тендер по продлению лицензий Web Application Firewall (Imperva)
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров