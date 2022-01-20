Турецкий ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 14%, приостановив цикл смягчения политики

Центробанк Турции не стал менять ключевую процентную ставку в четверг, приостановив, таким образом, цикл смягчения политики, который привел к скачку инфляции в стране и резкому ослаблению лиры.

Ставка по семидневным операциям РЕПО оставлена на уровне 14%, как и ожидало подавляющее большинство экспертов.

Центробанки государств emerging markets, в основном, ужесточали денежно-кредитную политику в последние месяцы, стремясь сдержать глобальное ценовое давление, однако Турция снизила базовую ставку на 500 базисных пунктов с сентября. Турецкий ЦБ пошел на столь агрессивное смягчение политики под давлением президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, считающего, что это может поддержать экономический рост в стране.

В заявлении, опубликованном Центробанком Турции в четверг, отмечается, что ЦБ проведет комплексный анализ своей политики, отдавая приоритет поддержке лиры.

В декабре ЦБ пообещал воздерживаться от снижения ставки в первом квартале 2022 года.

Лира укрепляется относительно доллара США на торгах в четверг. Стоимость американской валюты составляет 13,3325 лиры по сравнению с 13,4074 лиры на закрытие предыдущей сессии.

В минувшем году лира подешевела на 40% относительно доллара США. Лишь в декабре турецкий ЦБ потратил $7,3 млрд из валютных резервов, чтобы остановить падение курса нацвалюты. По данным на 14 января, валютные резервы Турции составили $70,7 млрд, сократившись по сравнению с $70,99 млрд иен неделей ранее.