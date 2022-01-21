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Дальнее зарубежье 21.01.2022 22:04

Байден обсудил с премьером Японии противостояние с КНР и сдерживание "российской агрессии" в отношении Украины - Белый дом

Президент США Джо Байден и премьер-министр Японии Фумио Кисида в пятницу на встрече в виртуальном формате обсудили противостояние Китаю, а также приверженность сдерживанию "российской агрессии" в отношении Украины, сообщает Белый дом.

"Лидеры заявили о решимости дать отпор попыткам Китайской Народной Республики изменить статус-кво в Восточно-Китайском море и Южно-Китайском море, подчеркнули важность мира и стабильности в Тайваньском проливе, а также мирному разрешению проблем между сторонами пролива", - говорится в сообщении Белого дома.

"Лидеры выразили приверженность тесной совместной работе по сдерживанию российской агрессии против Украины, премьер-министр Кисида пообещал продолжить тесно координировать с Соединенными Штатами, другими союзниками и партнерами, а также с международным сообществом принятие решительных мер в ответ на любое нападение", - подчеркивается в документе.

Сообщается, что Байден и Кисида также осудили недавние пуски баллистических ракет КНДР, что является нарушением резолюций Совбеза ООН.

Кроме того, лидеры США и Японии заявили о приверженности партнерству в глобальных усилиях по борьбе с пандемией COVID-19 и предотвращению новых пандемий.

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Тэги: США, ЯПОНИЯ, РОССИЯ


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