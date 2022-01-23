В Лондоне считают маловероятной возможность отправки военных на границу Украины

В Лондоне заявляют о готовности Великобритании поддерживать Украину, однако считают крайне маловероятной возможность отправки своих военных на границу в случае предполагаемого российского вторжения, сообщает в воскресенье канал Sky News.
«Крайне маловероятно, что мы это сделаем, но могу сказать, что мы готовы и участвуем в программах обучения, чтобы поддержать украинцев», - заявил вице-премьер Доминик Рааб, отвечая на вопрос, отправит ли Британия своих военных на Украину, если Россия совершит вторжение на ее территорию.
Рааб добавил, что Британия будет поддерживать Украину вместе с международным сообществом и союзниками по НАТО на Западе.
«Будут очень серьезные последствия, если Россия попытается двинуться дальше и вторгнуться или установить марионеточный режим», - сказал британский политик.
В ночь на воскресенье британские СМИ опубликовали информацию о том, что в Лондоне заподозрили Москву в стремлении привести к власти в Украине лояльное к РФ руководство.
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