Азербайджан увеличит поставки газа в Турцию на фоне технических проблем Анкары с импортом из Ирана

Азербайджан увеличит поставки газа в Турцию на фоне технических проблем с импортом из Ирана в Турцию, заявил заместитель начальника департамента по организации мероприятий и связям с общественностью SOCAR Ибрагим Ахмедов.
«На фоне технических проблем с импортом из Ирана в Турцию в последние дни, турецкая сторона обратилась в Azerbaijan Gas Supply Company (AGSC) с просьбой импортировать дополнительные объемы газа для устранения временной нехватки газа. AGSC, представляющая консорциум «Шах-Ддениз», уже ответила на запрос братской Турции и мобилизует имеющиеся возможности чтобы увеличить экспорт природного газа из Азербайджана в Турецкую Республику в соответствии с возникшим спросом», - написал Ахмедов на своей странице в Facebook.
Он отметил, что «этот шаг станет еще одним важным вкладом в развитие двусторонних дружественных и братских отношений между Азербайджаном и Турцией».
Компания Azerbaijan Gas Supply Company (AGSC) была учреждена на Каймановых островах как общество с ограниченной ответственностью со штаб-квартирой в Баку. AGSC занимается поставками в Азербайджан, Грузию и Турцию газа, добытого компанией SOCAR и ее партнерами с месторождения Шах-Дениз» в рамках Стадии-1 и Стадии-2.
Н.Аббасова
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