Premium Bank увеличил в 2021г активы на 16%, прибыль – сократил в 2 раза

Азербайджанский "Premium Bank" в 2021 году увеличил активы на 16,4% - до 760,339 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в банке.

Кредитный портфель банка на 31 декабря 2021 года составил 508,076 млн манатов (спад по сравнению с показателем на конец 2020 года на 10,9% - ИФ). В том числе портфель по бизнес-кредитам в отчетный период сократился на 11,6% - до 477,028 млн манатов.

Обязательства банка на конец декабря равны 574,4 млн манатов (рост на 21,5%).

Депозиты в банке составили 518,36 млн манатов (рост на 20,2%), в том числе вклады населения – 327,256 млн манатов (рост на 2,4%).

Капитал банка равен 185,939 млн манатов (рост на 3%), уставный капитал - 154,601 млн манатов (не изменился).

Чистая прибыль банка по итогам 2021 года составила 1,935 млн манатов (спад в 2 раза по сравнению с 2020 годом).

OАО Premium Bank действует с 25 января 2008 года и входит в десятку ведущих банков страны по объему активов. Акционерами банка являются 2 физических и одно юридическое лицо.

Х.Насирзаде