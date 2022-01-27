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СНГ 27.01.2022 14:23

Россия запросит страны Запада по поводу соблюдения ими обязательств ОБСЕ - Лавров

Россия направит США и всем странам ОБСЕ официальный запрос с требованием объяснить, почему они игнорируют взятые на себя в рамках Организации обязательства, в соответствии с которыми нельзя обеспечивать свою безопасность за счет других, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Я предупредил его (госсекретаря США Энтони Блинкена - ИФ), как и наших других коллег, что в самое ближайшее время мы направим им официальный запрос с требованием объяснить, почему они выдергивают из своих собственных обязательств только один пункт, а условия соблюдения этого любимого для них пункта они пытаются игнорировать. Это будет официальный запрос всем странам, чьи лидеры подписывали Стамбульскую декларацию и Астаны. Надеюсь, в этом случае не потребуется значительного времени, чтобы объяснить, почему Запад занимает именно такую позицию", - сказал Лавров журналистам.

Он подчеркнул, что и в Стамбульской декларации ОБСЕ 1999 года, и в Астанинском документе, принятом в 2010-м, записано, что все страны ОБСЕ привержены принципу неделимости безопасности и обязуются "свято его соблюдать".

"Этот принцип четко сформулирован. В нем два главных взаимосвязанных подхода. Первый: признается право каждого государства свободно выбирать военные союзы. Второй: обязательство каждого государства не укреплять свою безопасность за счет безопасности других. Иными словами - право выбора союзов четко обусловлено необходимостью учитывать интересы безопасности любого другого государства ОБСЕ, в том числе Российской Федерации", - добавил министр.

По его словам, реагируя на российские предложения о юридически обязывающих гарантиях в Евроатлантике, страны Запада говорят, что согласованные принципы архитектуры безопасности означают, что НАТО имеет право расширяться, "никто не в праве запретить натовцам рассматривать обращения любой другой страны".

"Принцип, согласно которому нельзя укреплять свою безопасность за счет безопасности других, сознательно замалчивается. Ни Стамбульская, ни Астанинская декларации нашими западными партнерами в дискуссиях о евробезопасности, которые сейчас проходят, не упоминаются. Старательно обходятся стороной. Мы такое положение принять не можем. Если про 1990-е годы нам объясняли отсутствием письменных обязательств о нерасширении НАТО, теперь эти письменные обязательства у нас есть. Они подтверждены были в рамках ОБСЕ не единожды, в том числе на высшем уровне", - подчеркнул Лавров.

По его словам, в настоящий момент Россия будет делать основной упор на разъяснение "этой лукавой позиции наших западных коллег".

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Тэги: РОССИЯ, ЗАПАД, ОБСЕ, ЗАПРОС


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